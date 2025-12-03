Στη σύλληψη ενός 21χρονου που λήστευε ανήλικους υπό την απειλή μαχαιριού στην περιοχή της Νέας Σμύρνης προχώρησαν οι Αρχές.

Ο 21χρονος, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυκλοφορούσε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης με κλεμμένο μηχανάκι και λήστευε ανήλικους υπό την απειλή μαχαιριού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ξυλοκοπήσει τα θύματά του προκειμένου να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Ο 21χρονος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Ο νεαρός συνελήφθη, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται και αναζητείται ο συνεργός του.

Φωτογραφίες που δείχνουν τον 21χρονο