Σοκ προκαλεί ένα βίντεο από την πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες και δείχνει έναν διανομέα να κλοτσάει μια ηλικιωμένη στο κεφάλι χωρίς κανέναν προφανή λόγο.

Στο βίντεο ο νεαρός ντελιβεράς φαίνεται να περπατάει σε μια στοά δίπλα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, όταν ξαφνικά χωρίς αφορμή γυρνάει και της ρίχνει μια κλοτσιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι της στον τοίχο.

Στη συνέχεια ο νεαρός απομακρύνεται από το σημείο ατάραχος, ενώ η άτυχη γυναίκα βρίσκεται στο πάτωμα.

Δείτε το βίντεο: