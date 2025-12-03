Το επενδυτικό κενό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντικό, παρά την ανοδική πορεία των επενδύσεων την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας προκειμένου να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού της μοντέλου.

Την ίδια στιγμή, η στροφή της Ευρώπης προς την ενίσχυση της άμυνας αποτελεί ευκαιρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε νέες επενδυτικές ροές, ειδικά σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Η Alpha Bank επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι συνθήκες διαμορφώνονται ευνοϊκά για περαιτέρω ανάπτυξη των επενδύσεων. Η δημοσιονομική σταθερότητα και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ενισχύουν την ελκυστικότητα της χώρας, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις για το 2026 αναμένεται να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2015. Παράλληλα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις τύπου greenfield βρίσκονται σε συνεχή άνοδο την τελευταία εξαετία.

Οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2026 δείχνουν ότι οι επενδύσεις θα κινηθούν με διψήφιο ρυθμό ανόδου το επόμενο έτος, πριν ακολουθήσει επιβράδυνση από το 2027 και κυρίως κατά την περίοδο 2028–2029, όπως αποτυπώνεται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό.

Το 2024 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 38 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4% σε σχέση με το 2023. Οι πιο παραγωγικές κατηγορίες -μηχανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας- συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσά, ενώ η βιομηχανία, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η δημόσια διοίκηση – άμυνα πραγματοποίησαν πάνω από το μισό των συνολικών επενδυτικών δαπανών.

Σημαντική αλλαγή παρατηρείται και στη σύνθεση των επενδύσεων σε σύγκριση με το 2006. Η κυριαρχία των επενδύσεων σε ακίνητα και κατασκευές έχει περιοριστεί αισθητά, ενώ οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογίες πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν αυξηθεί θεαματικά – κατά 183% σε πραγματικούς όρους.

Για το 2026, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 16,7 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,4% του ΑΕΠ, περιλαμβάνοντας εθνικούς πόρους, συγχρηματοδοτούμενα έργα και επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους περίπου 5,5 δισ. ευρώ.

Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει προς ολοκλήρωση, η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων αποκτά καθοριστική σημασία. Η εφαρμογή υπερεκπτώσεων για επενδυτικές δαπάνες την τριετία 2026–2028 σε τομείς όπως η άμυνα, η κατασκευή οχημάτων και αεροσκαφών θεωρείται επίσης σημαντικό κίνητρο. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια, με τις greenfield να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του συνόλου και να ενισχύουν άμεσα την παραγωγική βάση της οικονομίας.