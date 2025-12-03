Καθόλου τυχαία ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επέλεξε να επιτεθεί στην Ευρώπη με επικίνδυνους χαρακτηρισμούς, απειλώντας ξεκάθαρα με πόλεμο λίγη ώρα πριν συναντήσει τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, καθυστέρησε επί 1,5 ώρα να δώσει το παρών στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, κάνοντας ξεκάθαρα επίδειξη δύναμης. Άλλωστε, μόλις είχε μάθει και τα «ευχάριστα» νέα για την κατάληψη νέων εδαφών επί ουκρανικού εδάφους. «Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική διοίκηση να επιτύχει ειρήνη για την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά. Εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα», διεμήνυσε, προσθέτοντας μάλιστα ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».

Ο Ρώσος ηγέτης απείλησε επίσης με αντίποινα

Είναι πάντως απορίας άξιον ότι ούτε κεντρικά οι Βρυξέλλες, ούτε μεμονωμένα τα κράτη μέλη αντέδρασαν αμέσως στις δηλώσεις αυτές. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι στόχος των δηλώσεών του είναι να προκαλέσουν σχίσμα μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, που έχουν στηρίξει ξεκάθαρα το Κίεβο, οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά και ασφαλώς στην πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν προς όφελος της Μόσχας. Ο Ρώσος ηγέτης απείλησε επίσης με αντίποινα κατά των ουκρανικών λιμανιών και πλοίων, αφού το Κίεβο επιτέθηκε τις τελευταίες μέρες σε αρκετά πλοία του λεγόμενου «σκοτεινού στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία, προειδοποίησε, θα «εντείνει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών και σε οποιαδήποτε πλοία εισέρχονται σε αυτά» ως αντίποινα για τις επιθέσεις στα ρωσικά τάνκερ, τις οποίες περιέγραψε ως πειρατεία. «Προσπαθεί να τρομάξει τους Ευρωπαίους ώστε να σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έχει κάποια επιτυχία από τη γερμανική κοινή γνώμη και την κοινή γνώμη σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία», μετέδωσε το Sky News. Και όλα αυτά ενώ το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχτηκε ακόμη ένα πλήγμα με τη σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, αναγκάζοντας να στρέψει την προσοχή της στο εσωτερικό της και όχι στις σοβαρές απειλές του Πούτιν. Η θέση της Ουκρανίας είναι αρκετά δυσκολότερη σε σχέση με αυτήν της Ρωσίας, γιατί καλείται να αντιμετωπίσει μια επίθεση η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες και παρά το ότι οι Ουκρανοί δείχνουν αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα, οι εκτιμήσεις των περισσοτέρων κάνουν λόγο για μια κατεστραμμένη χώρα για τουλάχιστον μία ίσως και δύο γενιές.

Η τελευταία λέξη ανήκει στον Πούτιν

Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, η τελευταία λέξη ανήκει στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το πιθανότερο είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί συμφωνία μόνον αν αυτή ικανοποιεί τις βασικές αξιώσεις του: ρωσική κυριαρχία στο Ντονμπάς, ουδετερότητα της Ουκρανίας και τέλος στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Αν πάλι δεν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να ελπίζει ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ουκρανία στην τύχη της και οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό.