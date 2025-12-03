Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, στρέφει πάνω του τα βλέμματα στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Άρης και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης», λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση και στο πρωτάθλημα (Κυριακή 7/12, 19:30). Οι «Κίτρινοι» έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και με θετικό αποτέλεσμα κάνουν ακόμα ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι, έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται μόνο νίκη. Στην OPAP Arena η ΑΕΚ ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τις δυο ομάδες να έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής, ωστόσο ο νικητής θα εξασφαλίσει μια θέση στην τετράδα. Η Ένωση προέρχεται από τρεις σημαντικές νίκες την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι Κρητικοί ψάχνουν απαντήσεις.

Ιστορικό ματς στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται τον νταμπλούχο Ολυμπιακό. Οι νησιώτες έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στα «νοκ άουτ», ενώ οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν το απόλυτο στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στη Λεωφόρο την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ψάχνει μια… δεύτερη έκπληξη απέναντι στους «Πράσινους», με την ομάδα του Μπενίτεθ να προέρχεται από την ήττα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Τις όποιες ελπίδες έχει για να συνεχίσει στη διοργάνωση θέλει να εξαντλήσει ο Αστέρας Τρίπολης που υποδέχεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την Ηλιούπολη, εκ των ουραγών στο Κύπελλο αλλά και στον Β΄ Όμιλο της Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω 1931 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

13:30 Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

15:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, Μαρκό – Λεβαδειακός

15:00 «Γρηγόρης Λαμπράκης», Athens Kallithea FC – Καβάλα

16:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Ατρόμητος Αθηνών

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη

17:30 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ

19:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Κηφισιά

21:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΠΑΟΚ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

17:00 Καυτανζόγλειο Στάδιο, Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Παναιτωλικός