Άγριος καβγάς ανάμεσα σε τρεις άνδρες ξέσπασε σε μια από τις πιο όμορφες αλλά απομονωμένες παραλίες του Νοτίου Πηλίου. Η κατάληξη ήταν και οι τρεις να βρεθούν με χειροπέδες.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο Αθηναίοι αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τους τρεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση για επίθεση, ενώ εκείνος ανταπάντησε με δική του μήνυση, γεγονός που οδήγησε και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στις 13:00 το μεσημέρι. Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της, που αυτή τη φορά όμως έγινε… σκηνικό καβγά και κατέληξε σε δικαστική διαμάχη.