Σε μια αινιγματική δημοσίευση στο Facebook προχώρησε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, αφυπηρετήσασα Εισαγγελέας Εφετών, Σοφία Αποστολάκη.

Η κυρία Αποστολάκη φέρεται πως δεν έχει πειστεί από τα πορίσματα των ειδικών γύρω από τον θάνατο του γιου της.

Χθες, προέβη σε ακόμα μία αινιγματική δημοσίευση στο Facebook.

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!!»

Τις φράσεις αυτές από το έργο του γνωστού Ρώσου συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν συνόδεψε με μια φωτογραφία του γιου της ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ηλικία 39 σε μια πλαγιά του Τυρνάβου τον Φεβρουάριο και ενώ αγνοούνταν για σχεδόν 50 ημέρες.

Πρόσφατα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας που είχε αναλάβει την υπόθεση απέρριψε την έγκληση του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου που έκανε λόγο αρπαγή και δολοφονία ενώ η ιατροδικαστική έκθεση που παραδόθηκε στις Αρχές προς το τέλος Ιουνίου ανέφερε ως ενεργό αιτία θανάτου τη θανατηφόρο υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφηκαν ως μεταθανάτιες.

Να σημειωθεί πως κατά της εισαγγελικής διάταξης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών από τον εγκαλών όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και μένει να φανεί αν η δημοσίευση της κας Αποστολάκη σχετίζεται ως ένα βαθμό με αυτή την εξέλιξη.