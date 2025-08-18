Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μετά από την κατανάλωση αλκοόλ εντοπίστηκε μία ανήλικη στο Αγρίνιο με τις Αρχές να προχωρούν σε πέντε συλλήψεις.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου και της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η αστυνομία όπως μετέδωσε το Mega το πρωί της Δευτέρας 18/8 προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών που φέρονται να διοργάνωσαν υπαίθριο πάρτι σε χωριό του Βάλτου, ενώ οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παραβάσεις ειδικών ποινικών διατάξεων για την προστασία ανηλίκων.