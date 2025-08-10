Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξεβράστηκε πτώμα στην παραλία της Λακόπετρας, σύμφωνα με το pelop.gr.

Στο σημείο βρέθηκε το Λιμενικό Σώμα, που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ σύντομα θα γίνει η διαδικασία της νεκροτομής.

Οι πληροφορίες λένε ότι είναι άνδρας, η ηλικία του είναι περίπου 40 ετών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το pelop.gr, λένε ότι ενδέχεται να είναι ένας Γάλλος υπήκοος ο οποίος πριν από μερικές μέρες έπεσε από ένα καράβι superfast κατά την διάρκεια του ταξιδίου Πάτρα-Ιταλία.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, την ώρα που δεν υπάρχει καμία δήλωση για εξαφάνιση.