“Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους”, τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια της Κυψέλης όπου πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό.

Σημειώνει επίσης, ότι βλάβες παρατηρήθηκαν» σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών», με συνέπεια «πολλοί κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους» και ότι υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση για το σοβαρό αυτό θέμα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Στο μεταξύ κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών, διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά την ενημέρωση που είχε από τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος παράλληλα ζητά συνάντηση με το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.