Με τη φράση «δεν υπάρχουν άβατα στη διαφθορά», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να απευθυνθεί πρωτίστως στους πολίτες και κατά δεύτερο λόγο στην αντιπολίτευση, η οποία ακολουθεί την ίδια τακτική, βαφτίζοντας γαλάζιο όποιο σκάνδαλο διαφθοράς αποκαλύπτεται.

Όπως εξηγούσαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, αυτό που προσπαθεί να καταδείξει είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, με τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους από την ψηφιοποίηση του κράτους, ανακαλύπτουν όσους προσπαθούν να παρανομήσουν αλλά και όσους παρανόμησαν τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος των συμπολιτών τους.

«Αν θέλαμε να συγκαλύψουμε όλα όσα συμβαίνουν, για παράδειγμα στις πολεοδομίες, θα τα αναδεικνύαμε με αυτό τον τρόπο», διερωτήθηκαν.

Είναι ενδεικτικό ότι το «ελληνικό FBI» από τον Οκτώβριο του 2024 έχει εξαρθρώσει πάνω από 200 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε συλλήψεις χιλιάδων μελών τους.

Η εβδομάδα πάντως που ξεκινά βρίσκει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίζει τις επισκέψεις και τις περιοδείες του και παράλληλα τη ΝΔ να ανασυντάσσεται υπό τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σήμερα, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 11:00 το πρωί στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων, στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.

Ανασύνταξη του κόμματος

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις ενόψει των εκλογών, οι οποίες, όπως επανέλαβε και από τη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν το 2027. Ήδη, χθες η Πολιτική Επιτροπή εξέλεξε τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εξηγούσε κομματικό στέλεχος, το κόμμα δεν ανασυντάσσεται απλώς, αλλά συνεχίζει τα βήματα εκσυγχρονισμού, καθώς η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τροποποιήσεις στον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της κομματικής λειτουργίας, την ενίσχυση του συντονισμού των οργανώσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των στελεχών στα κομματικά όργανα.

Παίρνουν μορφή τα ψηφοδέλτια

Ο πρωθυπουργός στοχεύει και στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της ΝΔ. Ειδικά για τα γαλάζια ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια πρώτα ονόματα (Παύλος Μαρινάκης στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων, Νίκος Ρωμανός, στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών), και σύντομα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά νέες υποψηφιότητες.

Όπως τόνιζαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, ο γνώμονας με τον οποίο θα καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια από τους στενούς του συνεργάτες, όπως ο Θανάσης Νέζης, ο Γιάννης Σμυρλής και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα είναι η διάθεση του κάθε υποψήφιου να προσφέρει και να πιστεύει στον υπεύθυνο πατριωτισμό και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.