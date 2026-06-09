Σαφές μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027 έστειλε το πρωί της Τρίτης 9/6 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τον ανασχηματισμό, την οικονομία και την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, αλλά και τις εξελίξεις στον χώρο των ΜΜΕ.

Επίσης, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε συνέχιση των φοροελαφρύνσεων και αναφέρθηκε σε επικείμενες συλλογικές συμβάσεις για δημοσιογράφους σε ΕΡΤ και ΑΠΕ.

«Η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες. Όπως σημείωσε, πρόκειται τόσο για μια “συνεπή στάση” όσο και για στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν δεσμεύσεις όπως η αύξηση μισθών και η υλοποίηση μεγάλων έργων» διαμήνυσε.

Επίσης υπογράμμισε ότι «κάθε μήνας είναι σημαντικός» για την επίτευξη στόχων όπως ο κατώτατος μισθός και η παράδοση έργων υποδομής, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση του χρόνου των εκλογών με πρόσωπα ή ανασχηματισμούς.

Ανασχηματισμός και πολιτική στόχευση

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί «δεξιάς στροφής» της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.

Τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ενίσχυση της άμυνας, οι συμφωνίες για ΑΟΖ και η διαχείριση κρίσεων, και όχι σε «ρητορικές ή συμβολισμούς».

Εθνικά θέματα και απάντηση στην κριτική πρώην πρωθυπουργών

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει περισσότερα στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες συνολικά.

Έφερε δε ως παράδειγμα την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του casus belli από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει «στρατηγική με αποτέλεσμα» και όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

Ακρίβεια και οικονομία: «Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε την πίεση που υφίστανται νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα ενοίκια και σε βασικά αγαθά, επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι η λύση δεν βρίσκεται σε «ακοστολόγητες παροχές», αλλά στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω επενδύσεων και εξαγωγών.

Αναφέρθηκε στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, ως βάση για τη μελλοντική ενίσχυση εισοδημάτων.

Νέες φοροελαφρύνσεις στον ορίζοντα

Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώσεις φόρων, ενώ προανήγγειλε νέο κύκλο ελαφρύνσεων, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι έως το 2027.

ΜΜΕ και συλλογικές συμβάσεις

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χώρο των ΜΜΕ, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε ΕΡΤ και ΑΠΕ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ρυθμίσεις που επιλύουν εκκρεμότητες δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι μπαίνει «τάξη» στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, με ενίσχυση της διαφάνειας και θεσμικό ρόλο του ΕΣΡ.

Αιχμές για Τσίπρα και αντιπολίτευση

Ο Παύλος Μαρινάκης επίσης άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για έλλειψη αυτοκριτικής και για επιλογές προσώπων και πολιτικών που, όπως είπε, οδήγησαν σε προβλήματα.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα επιλέξει αντίπαλο ενόψει εκλογών, αλλά θα επιδιώξει να κριθεί με βάση το έργο της και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων.

Τι είπε για την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος

Τέλος, σχετικά με την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθ. Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το όνομά του με υποθέσεις διαφθοράς, κάνοντας λόγο για προσωπικούς λόγους αποχώρησης.