Ανακοίνωση στήριξης στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστο Μπούρα, μετά τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι εις βάρος του, στον Ιερό Ναό που βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης, εξέδωσε η τ. υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνοντας:



«Καταδικάζω απερίφραστα τις απαράδεκτες ενέργειες εκείνων που επιχειρούν, μέσα από πρακτικές εκφοβισμού και βίας, να πλήξουν το κύρος του Πανεπιστημίου Πατρών και να στοχοποιήσουν τον πρύτανη, καθηγητή, κ. Χρήστο Μπούρα. Σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό ίδρυμα υπάρχει χώρος για τον διάλογο, την κριτική και την ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών απόψεων. Δεν υπάρχει, όμως, καμία θέση για τις απειλές, τις κουκούλες και τις πρακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές.



Το Πανεπιστήμιο Πατρών τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Με σχέδιο, εξωστρέφεια και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες, οι δράσεις υποδοχής των νέων φοιτητών που έχουν καθιερωθεί και αγκαλιάζονται από χιλιάδες νέους, οι επενδύσεις στις υποδομές, αλλά και ο σχεδιασμός για το νέο φοιτητικό εστιατόριο, αποτελούν απτά παραδείγματα μιας συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου.



Το έργο αυτό αξίζει να στηριχθεί και να προστατευθεί. Όσοι -λίγοι- θέλουν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον εκφοβισμό βρίσκονται απέναντι όχι μόνο στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αλλά απέναντι στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων όσοι εργάζονται για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό, ασφαλές, σύγχρονο και εξωστρεφές.



Ναι στον διάλογο, καμία ανοχή στη βία της κουκούλας που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν και να γυρίσουν το ίδρυμα δεκαετίες πίσω».