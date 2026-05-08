Ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη «διεθνή ευθύνη της Ελλάδας για την αρπαγή και ομηρία των ακτιβιστών της GLOBAL SUMUD FLOTILLA και για τις κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από το Κράτος του Ισραήλ στη ζώνη Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδας, νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης», σημείωσε ότι η Ελλάδα, για ακόμη μία φορά, «με υπευθυνότητα επέδειξε την ανθρωπιστική της στάση και απεγκλώβισε τους πολίτες οι οποίοι, εκείνη τη στιγμή, βρισκόντουσαν υπό κράτηση» στα ισραηλινά σκάφη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «το βράδυ και στη διάρκεια της νύχτας της 29ης προς 30ή Απριλίου 2026, πολεμικά πλοία και μέλη του ισραηλινού στρατού και Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν πράξεις πειρατείας, τρομοκρατίας, αρπαγής και ομηρίας, αλλά και διευκόλυνσης της διαπραττόμενης γενοκτονίας, στη θάλασσα, νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης. Ειδικότερα, επιτέθηκαν στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης που έπλεε προς τη Γάζα, με διακηρυγμένο σκοπό την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσμό, και πραγματοποίησαν επέμβαση σε 22 πλοιάρια του Στόλου, παίρνοντας ομήρους 178 ακτιβιστές-πολίτες και κατατρομοκρατώντας τους υπολοίπους».

«Κατόπιν παρεμβάσεων και διαβημάτων προς εσάς και δικής σας ενεργοποίησης, με ενημερώσατε ότι οι ακτιβιστές θα αφήνονταν όλοι ελεύθεροι το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026 και ότι ήσασταν σε επικοινωνία με τους Ισραηλινούς προς αυτόν τον σκοπό. Όπως, όμως, τελικά προέκυψε, αφέθηκαν μόνον οι 176 ακτιβιστές, σε άθλια κατάσταση, κακοποιημένοι από βασανιστήρια και άσκηση βίας, ενώ οι δύο εξ αυτών, Thiago Avila και Saif Abu Kishek, δεν απελευθερώθηκαν, αλλά μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους, έχοντας υποστεί ακραία βία και βασανισμό», πρόσθεσε. Ζήτησε, δε, από τον υπουργό Εξωτερικών να απαντήσει ποια είναι η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για αυτά τα γεγονότα, που ήδη έχουν ξεσηκώσει διεθνή κατακραυγή, ποιες ενέργειες θα κάνει η κυβέρνηση έναντι του κράτους του Ισραήλ για τις κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου και ποιες ενέργειες θα γίνουν για την προστασία και απελευθέρωση των δύο ομήρων ακτιβιστών, η ζωή και η ελευθερία των οποίων κινδυνεύουν σοβαρά λόγω της ανθρωπιστικής δράσης τους κατά της γενοκτονίας και του Απαρτχάιντ.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «υπήρξε, πράγματι, η επιχείρηση των ισραηλινών πολεμικών πλοίων σε διεθνή ύδατα, εντός περιοχής έρευνας και διάσωσης ελληνικής, δεν ήταν επ’ ουδενί εις γνώση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας η επιχείρηση των Ισραηλινών όταν συντελέστηκε».

«Στο πλαίσιο της ενεργητικής ανθρωπιστικής πολιτικής της Ελλάδας, εκείνο το οποίο πράξαμε είναι εκείνο το οποίο μάς ζητήθηκε από όλες τις χώρες, πολίτες των οποίων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα ισραηλινά πολεμικά σκάφη, και ζητήσαμε από τους Ισραηλινούς να αποβιβάσουν τους πολίτες, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση. Δεν είχαμε, προφανώς, γνώση ούτε του αριθμού των επιβαινόντων, θα ήταν εντελώς αδύνατο να συμβεί αυτό, αλλά ούτε και των πραγματικών περιστατικών υπό τα οποία συνέβη το γεγονός αυτό», επεσήμανε. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως στο ισραηλινό σκάφος στα ανοιχτά της Κρήτης υπήρξε επιχείρηση του ελληνικού Λιμενικού για την αποβίβαση 176 πολιτών από 34 χώρες. Οι 31 πολίτες από τους 176 είχαν ή δήλωσαν ότι είχαν κάποια ζητήματα υγείας, μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο Σητείας, οι υπόλοιποι, και με την προξενική συνδρομή των οικείων χωρών, είτε παρέμειναν εκεί είτε μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, από όπου επιβιβάστηκαν για τις πατρίδες τους. «Όπως προέκυψε εκ των υστέρων, δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στο ισραηλινό σκάφος συνέχισαν την πορεία τους προς το Ισραήλ», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών για να υπογραμμίσει ότι «η Ελλάδα έπραξε εκείνο το οποίο όφειλε να πράξει. Δεν υπήρχε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καμία δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διότι επρόκειτο περί διεθνών υδάτων», όπου η δυνατότητα στο πλαίσιο της UCLOS είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση και «απολαύει της ασυλίας, με βάση το άρθρο 95 της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας». Ανέφερε, δε, ότι οι ξένες χώρες, των οποίων οι πολίτες επέβαιναν, «απέδωσαν ευχαριστίες στην ελληνική κυβέρνηση για τον απεγκλωβισμό των πολιτών των οικείων χωρών». Για τους δύο ακτιβιστές που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο Ισραήλ και σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, σημείωσε πως είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα υπάρξει συζήτηση και ενώπιον των Αρχών -τη Δευτέρα υπάρχει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και υπάρχει και η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας- και η Ελλάδα, για ακόμη μία φορά, «με υπευθυνότητα επέδειξε την ανθρωπιστική της στάση και απεγκλώβισε τους πολίτες οι οποίοι, εκείνη τη στιγμή, βρισκόντουσαν υπό κράτηση».

Την ορολογία της απάντησης του κ. Γεραπετρίτης σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε και θα ήθελα να διορθώσω αυτά που είπατε», σημείωσε και παρατήρησε, σε σχέση με τα λεγόμενα του υπουργού: «Δεν “αποβίβασαν” οι Ισραηλινοί τους ομήρους. Τους απελευθέρωσαν. Δεν “είχαν ζητήματα υγείας” τα άτομα που υπέστησαν βασανιστήρια και κακοποίηση αλλά ζήτησαν υγειονομική κάλυψη για βαρύτατες προσβολές στην υγεία και στη σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι με σπασμένες μύτες, με μπλαβιασμένα πρόσωπα, με στέρηση νερού, με πάρα πολύ σοβαρά συμπτώματα σκληρής και απάνθρωπης μεταχείρισης και βασανιστηρίων, τα οποία καταγγέλθηκαν, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση- έχετε ακαδημαϊκή ιδιότητα- μου κάνει εντύπωση που παρασιωπάτε τα διεθνή εγκλήματα που γνωρίζετε ότι διαπράχθηκαν σε βάρος ανθρώπων, τους οποίους υποδέχθηκε η Ελλάδα, μετά την εναντίον διάπραξη διεθνών εγκλημάτων».

Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι οι δύο ακτιβιστές που δεν απελευθερώθηκαν πήγαιναν προς τη Γάζα και συνεπώς «δεν συνέχισαν την πορεία τους προς το Ισραήλ», όπως είπε ο υπουργός. «Εδώ έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα και τα διεθνή εγκλήματα φτάσαμε να επεκτείνονται στα ανοιχτά της Κρήτης και οι διαπράξαντες τα εγκλήματα αυτά μπήκαν και στα ελληνικά χωρικά ύδατα διότι η αποβίβαση, όπως τη χαρακτηρίσατε, η απελευθέρωση, όπως θα ήθελα εγώ να τη χαρακτηρίζουμε, των ομήρων απαχθέντων και βασανισθέντων, έγινε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Δεν είναι ακριβές ότι δεν γνωρίζατε τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων και απαχθέντων. Τον γνωρίζατε και μου τον είπατε με επιφύλαξη -μου είπατε 178 με επιφύλαξη- και τον γνώριζε και το Λιμενικό με το οποίο συνομίλησα, και με τον υπουργό Ναυτιλίας, από το ίδιο βράδυ της 29ης προς την 30ή Απριλίου», επεσήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου και υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002 και εγκλήματα σχετικά με την κατοχή ήταν συμβολή της Ελλάδας ότι εντάχθηκαν στα εγκλήματα πολέμου. «Η Ελλάδα σήμερα είναι εμπλεκόμενη στην επέκταση αυτών των διεθνών εγκλημάτων και πέραν της Γάζας και πέραν της Παλαιστίνης, διότι όσα διαπράχθηκαν σε βάρος των ακτιβιστών είναι υλοποίηση της γενοκτονίας. Ότι απετράπη η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι συνέχιση της γενοκτονίας, το ότι συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Γάζας είναι συνέχιση της γενοκτονίας. Και βεβαίως οι συνθήκες στις οποίες κρατούνται οι δύο ακτιβιστές δεν είναι συνθήκες ούτε κράτους δικαίου ούτε συνθήκες προσωρινής κράτησης, από Αρχές, όπως τις χαρακτηρίσατε. Είμαστε κράτος-μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κράτος-μέλος της ΕΕ και δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις να δράσουμε», υπογράμμισε.

«Εκπλήσσομαι διότι ενόσω όλες οι χώρες, πολίτες των οποίων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα ισραηλινά πλοία, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα, δυστυχώς, εδώ, εντός του Κοινοβουλίου, αρχηγός πολιτικού κόμματος μέμφεται την Ελλάδα για το γεγονός ότι απελευθερώθησαν, όπως είπατε, πολίτες όλων των χωρών. Άρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια βαθύτατη αντίφαση σε ό,τι αναφέρατε. Το γεγονός είναι ότι 176 άνθρωποι, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, με ευγνωμοσύνη που αποδόθηκε από τις ξένες κυβερνήσεις, βρίσκονται σήμερα ελεύθεροι και ασφαλείς, χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει μια άλλη προσέγγιση στο ανθρωπιστικό ζήτημα. «Αντιλαμβάνομαι τις ευαισθησίες σας, τις οποίες έχετε αναδείξει πολλάκις. Θέλω, όμως, να σας πω το εξής: Η πραγματική αξία του ανθρωπισμού είναι να μπορείς να εξασφαλίζεις στους περισσότερους ανθρώπους μεγαλύτερο ποσοστό ελευθερίας και ευημερίας. Και αυτό πράξαμε. Δεν ήταν οι 178, ήταν οι 176, και δεν αντιλαμβάνομαι σε τι ακριβώς συνίσταται η διαφωνία σας. Δεν αναφέρατε τίποτα σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει. Εγώ σας λέω, λοιπόν, ευθέως, η Ελλάδα απελευθέρωσε 176 πολίτες ξένων χωρών, παρέσχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απέδωσε την ελευθερία στους πολίτες, οι χώρες απέδωσαν ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα», σημείωσε.

Όσον αφορά τη στάση της χώρας στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Παλαιστίνη, είναι πραγματικά μεταξύ των χωρών που έχουν αποδώσει τη μεγαλύτερη βοήθεια, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει στηρίξει την παλαιστινιακή Αρχή, ενώ πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχουν πράξει. Η Ελλάδα έχει στηρίξει όλες τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις από οποιαδήποτε χώρα, έχει φιλοξενήσει αριθμό τραυματισμένων Παλαιστινίων και «για όλα αυτά, η Παλαιστινιακή Αρχή έχει αποδώσει ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, πλην υμών κυρία πρόεδρε», είπε χαρακτηριστικά. Ειδικά για το ζήτημα της Flotilla, τόνισε ότι πέρυσι υπήρξε μία πρώτη επιχείρηση, όπου «και πάλι, χάρη στις ενεργητικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, απελευθερώθησαν 27 Έλληνες πολίτες, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η οποία έπραξε αυτό για να απεγκλωβίσει» και «161 πολίτες από 16 χώρες επιβιβάστηκαν στην ελληνική πτήση η οποία τους έφερε εδώ» και τότε υπήρξαν εκτενείς ευχαριστίες.

Η «GLOBAL SUMUD FLOTILLA» έχει αύριο και μεθαύριο συνέλευση στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών για να υπογραμμίσει: «Είμαστε στη διάθεση πάντοτε για ανθρωπιστική βοήθεια. Αν θεωρεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργάνωση ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παράδοση ανθρωπιστικού υλικού, θα το πράξουμε όπως έχουμε το διεθνές μας καθήκον».