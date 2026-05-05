Στη σημασία της ανάπτυξης της πολιτικής αεροπορίας ως βασικού πυλώνα οικονομικής μεγέθυνσης, τουρισμού και διεθνούς συνδεσιμότητας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά τον χαιρετισμό του στο Περιφερειακό Εργαστήριο του ICAO για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Πολιτικής Αεροπορίας (CAMP), το οποίο διοργανώνεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τον ICAO στην Αθήνα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι «η πολιτική αεροπορία σήμερα υπερβαίνει τα όρια ενός απλού τομέα μεταφορών. Αποτελεί στρατηγικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, τουρισμού, διεθνούς εμπορίου, επενδύσεων, συνδεσιμότητας και περιφερειακής συνοχής».

Ο κ. Δήμας είπε πως τα αεροδρόμια «αποτελούν κόμβους ενός παγκόσμιου γεωοικονομικού και γεωπολιτικού συστήματος που συνδέει υποδομές, ενεργειακά συστήματα, εφοδιαστικές αλυσίδες, διαδρόμους διττής χρήσης και πλαίσια ασφάλειας, οργανώνοντας ροές, ανθεκτικότητα και τη στρατηγική παρουσία της Ευρώπης στον κόσμο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της αεροπορίας για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «σε μια χώρα με ισχυρή τουριστική οικονομία, εκτεταμένη νησιωτικότητα και στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, η αεροπορία είναι καθοριστικής σημασίας για το αναπτυξιακό μας μοντέλο».

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι «η επένδυση σε σύγχρονες, ανθεκτικές και βιώσιμες αεροπορικές υποδομές δεν αποτελεί απλώς στόχο μεταφορικής πολιτικής, αλλά στρατηγική επένδυση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή ελκυστικότητα της χώρας».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της αεροπορίας, φέρνοντας ως παράδειγμα την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, που αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα μετασχηματιστικής επένδυσης. Όπως είπε, το 2025 τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρέτησαν 37 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «προγραμματίζονται νέες επενδύσεις ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030», με στόχο «την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών. Νέοι τερματικοί σταθμοί, αναβαθμισμένοι διάδρομοι, ενισχυμένα συστήματα ασφάλειας και σύγχρονες υπηρεσίες μετασχηματίζουν ήδη την περιφερειακή αεροπορία στη χώρα».

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα προχωρά σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη 22 επιπλέον περιφερειακών αεροδρομίων», σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία που ενισχύει τη νησιωτική συνδεσιμότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυναμική της αγοράς της Ινδίας, εκτιμώντας ότι αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πηγές εξερχόμενου τουρισμού παγκοσμίως. Όπως είπε: «οι αφίξεις από την Ινδία αυξήθηκαν κατά 18% το 2024, παρά την απουσία απευθείας πτήσεων», γεγονός που «αναδεικνύει τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική». Στο πλαίσιο αυτό, η έναρξη απευθείας πτήσεων από το 2026 αποτελεί καταλύτη για την ενίσχυση τόσο του τουρισμού, όσο και τη συνεργασία σε επιχειρηματικό επίπεδο και τις επενδύσεις.

Αναφερόμενος στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που αποτυπώνει το όραμα για «τη δημιουργία σύγχρονων, βιώσιμων και έτοιμων για το μέλλον αεροπορικών υποδομών, ικανών να στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη, τη συνδεσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα».

Ο υπουργός επεσήμανε πως «ο τομέας της αεροπορίας αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, στόχους βιωσιμότητας, ενεργειακή μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, κυβερνοασφάλεια και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες κινητικότητας», υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί συντονισμένο σχεδιασμό, διεθνή συνεργασία και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τέλος, ο κ. Δήμας εξήρε τη σημασία πρωτοβουλιών, όπως αυτής του εργαστηρίου του ICAO, ανέφερε ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την ευθυγράμμιση υποδομών, περιβαλλοντικών στόχων και οικονομικών προτεραιοτήτων, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της αεροπορίας.

Σχετικά δήλωσε: «Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά το έργο του ICAO για την προώθηση ασφαλών, βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων αεροπορίας. Η συνεργασία μας ενισχύεται συνεχώς και δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε ουσιαστικά στον περιφερειακό και διεθνή διάλογο. Με τη φιλοξενία του εργαστηρίου στην Αθήνα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία, να διευκολύνουμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αεροπορίας στην περιοχή μας»