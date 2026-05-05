Για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα φέρει την κωδική ονομασία «Ηριδανός», μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός εξήγησε ότι ο «Ηριδανός» θα μειώσει τη γραφειοκρατία και κάθε επιχείρηση θα μπορεί να έχει τα δεδομένα για την αποτελεσματική παρακολούθηση και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, διευκρινίζοντας ότι «θα έχουμε πραγματική γνώση για το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, καθώς και ποιες δράσεις παίρνουν για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

«Για πρώτη φορά θεσπίζουμε κριτήρια για την αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών εντός πενθήμερης προθεσμίας για τη διάγνωση και την καταγραφή. Θα υπάρχει ένα “ευαγγέλιο” καταγραφής κριτηρίων για τους αρμόδιους παράγοντες ώστε να καταγράφουν και να αναγγέλλουν τις επαγγελματικές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχε, πρόσθεσε.

Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «μία από τις πιο σημαντικές τομές των τελευταίων ετών» στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.