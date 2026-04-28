Την προσήλωση στο κυβερνητικό έργο, τα θετικά νέα της οικονομίας και την ενεργή διπλωματία σε περιόδους κρίσεων λόγω γεωπολιτικής αστάθειας αντιτάσσει ο πρωθυπουργός, απαντώντας στις συνεχείς επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η οποία, μετά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την άρση ασυλίας των «13» βουλευτών της ΝΔ, εστιάζει στο θέμα των υποκλοπών με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη είναι επιβεβλημένος και κάθε επίθεση εναντίον της είναι επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δεν θέλει να επιτρέψει στην αντιπολίτευση να μονοπωλήσει τη δημόσια συζήτηση με το θέμα των παρακολουθήσεων, παρότι γνωρίζει ότι θα το επιχειρήσει, ειδικά τώρα που το ζήτημα – μετά την προαναγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για εξεταστική επιτροπή – θα μεταπηδήσει και σε κοινοβουλευτικό περιβάλλον.

Η ανάκτηση των πρωτοβουλιών

Με στόχο την ανάκτηση της πρωτοβουλίας των κινήσεων, το κυβερνητικό επιτελείο εστιάζει σε 3 άξονες της πολιτικής για την επόμενη μέρα, επιχειρώντας να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα «ανοιχτά μέτωπα» στην οικονομία – όπως με την ιστορική μείωση του δημόσιου χρέους – την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες. «Αυτή η πολιτική μείωσης του χρέους δίνει μεγάλες ανάσες. Όχι μόνο στις επόμενες γενιές, γιατί δεν θα χρειαστεί να κληρονομήσουν ένα μεγάλο βάρος, αλλά μας επιτρέπει κιόλας να μπορούμε να δανειζόμαστε με καλύτερους όρους και να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες ανάγκες με πιο αποτελεσματικό τρόπο», είπε χθες χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αίσθηση έκανε και η αναφορά του στον Ανδρέα Παπανδρέου και τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει: «ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί». Η επίκληση αυτή δεν έγινε τυχαία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε έτσι υπέρβαση των κομματικών γραμμών και απευθύνθηκε σε ευρύτερα ακροατήρια, ενώ παράλληλα αντέταξε τη σημερινή αποτελεσματική πολιτική ως απάντηση σε μια παλαιότερη «διάγνωση» για ένα δομικό πρόβλημα – όπως το δημόσιο χρέος – το οποίο πλέον αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς όρους.

Στο Ναύπλιο για το 5ο προσυνέδριο

Στο Ναύπλιο για να μιλήσει στο 5ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός, με την κεντρική θεματολογία της ομιλίας του και των εργασιών του προσυνεδρίου να συνοψίζεται στον τίτλο: «Σύγχρονο Κράτος για όλους». Η ομιλία εντάσσεται στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος (15-17 Μαΐου), με στόχο τη συσπείρωση της βάσης και την προβολή του κυβερνητικού έργου, καθώς οι διαρροές προς τα δεξιά (Ελληνική Λύση) και τα νέα σχήματα («κόμμα Τσίπρα» ή «κόμμα Καρυστιανού») αλλάζουν σταδιακά τα δεδομένα, με τους αναποφάσιστους να παραμένουν σε αυξητική τάση.

