Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, επικεφαλής στρατηγικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη δική του υποψηφιότητα.

Αναφερόμενος στα 500 εκατ. που επέστρεψε η κυβέρνηση από το πλεόνασμα, υποστήριξε: «Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι που προήλθε από την υπερφορολόγηση και εδώ έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει να τιμαριθμοποιήσουμε τον ΦΠΑ στο πλαίσιο του πληθωρισμού, να τιμαριθμοποιήσουμε τις φορολογικές κλίμακες και να μειώσουμε ή ακόμα και να μηδενίσουμε το ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά.

Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα περνούσαν στους καταναλωτές, εκεί λοιπόν είναι ζήτημα ελέγχων όπως έχουμε ζητήσει ενώ έχουμε προτείνει και μία νέα νομοθεσία σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Το λέει η Κομισιόν, το ΔΝΤ που δεν είναι σοσιαλιστές, και εγκαλεί την Ελλάδα για τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «χρειαζόμαστε έναν οργανισμό χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής και χορήγησης ευρωπαϊκών χρημάτων εξυγιασμένο που θα μπορεί να πιάνει όποιον βάζει το δάκτυλο στο μέλι. Είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει, να τον πούμε κάπως αλλιώς και να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε: «Η χώρα και κάθε χώρα που είναι σε κρίση χρειάζεται τρία πράγματα, πολιτικό πρόγραμμα, δεν έχουμε ακούσει κάτι να λέει, το πολιτικό και στελεχιακό δυναμικό για να το εφαρμόσει, δεν έχουμε δει την κυβερνητική ομάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε έχει άτομα με τεχνοκρατική και κοινωνική σύνδεση και την πολιτική και ηθική εγγύηση ότι θα το εφαρμόσει. Είμαστε μία νέα γενιά ανθρώπων, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί έχουμε τη δουλειά μας, δεν ερχόμαστε για να σώσουμε κάποιον άλλον, λέμε ότι δίνουμε αγώνα και για τη δική μας ζωή τη δική μας γενιά».

Σχετικά με την υποψηφιότητά του ο κ. Καρχιμάκης, είπε ότι αυτό θα το κρίνει η επιτροπή ψηφοδελτίων, όμως ο χώρος που δραστηριοποιείται και ο κοινωνικός του χώρος είναι η Δυτική Αθήνα.

