«Όταν έχεις 13 βουλευτές που σου ζητούν να αρθεί η ασυλία τους για να ερευνηθεί η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και να μην μείνουν σκιές, δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο ένας άλλος βουλευτής να πει όχι», είπε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στη χθεσινή συζήτηση που έγινε στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε: «Νομίζω πως όσοι παρακολούθησαν τη Βουλή, κατάλαβαν ότι οι συνάδελφοι έχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα, κατά τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι στην πορεία αρκετές περιπτώσεις θα αρχειοθετηθούν. Υπάρχουν όμως θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ερωτηθείς για το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πράττει ορθά το καθήκον της, απάντησε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί σε όλες τις χώρες με συγκεκριμένο τρόπο, εκφράζοντας τον πλήρη σεβασμό της κυβέρνησης σε όλες τις διαδικασίες. «Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης στην κ. Κοβέσι είναι να προχωρήσουν οι υποθέσεις αυτές, όχι μόνο διότι αφορούν σε 11 βουλευτές, αλλά και στην πολιτική ζωή του τόπου συνολικά. Πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα προχωρήσει η διαδικασία σε αυτό το θέμα».

Αλλάζοντας θέμα, αναφερόμενος στα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση των μέτρων ήταν συγχρονισμένη με την ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος από τη Eurostat, όπως αντιστοίχως συνέβη και πέρυσι. «Όπως ξεκαθάρισε το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν και 200 εκατομμύρια στην άκρη, σε περίπτωση που χρειαστούν λόγω των όποιων εξελίξεων σε σχέση με την κρίση».

«Στο ξεκίνημα της κρίσης προχωρήσαμε με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις και σαν καλοί νοικοκύρηδες δώσαμε μια 1η δόση, χωρίς από τότε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλα μέτρα. Υπάρχουν οι δηλώσεις μας αυτές, δεν είναι κάτι που εφηύρα τώρα. Η αντιπολίτευση λέει “γιατί δεν δώσατε τριπλάσια ή πενταπλάσια”. Υπάρχει κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο που να μπορεί να δίνει περισσότερα λεφτά και να μην δίνει; Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες που σου λένε μέχρι ποιο σημείο μπορείς να μοιράζεις το πλεόνασμά σου και μέχρι ποιο σημείο θα διατίθεται το υπόλοιπο για τη μείωση του χρέους».

«Θα είχαμε νοικοκυριό τα προηγούμενα χρόνια αν δεν είχαμε μείωση της φοροδιαφυγής, συγκράτηση λειτουργικών δαπανών; Έχουν μειωθεί 83 φόροι, τους έχουμε πει. Από τη μια, έχουμε παραπάνω ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρώπης και από την άλλη έχουμε μέτρα από τη μείωση της φοροδιαφυγής που αποδίδουν», είπε.