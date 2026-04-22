Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας 20/4 ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά τη συμπλήρωση περίπου δέκα ημερών νοσηλείας αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ο Υφυπουργός, που υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15 Απριλίου, διανύει ήδη το έβδομο 24ωρο νοσηλείας.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμα με την ιατρική ομάδα να αναμένεται να επανεκτιμήσει την κατάστασή του και να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις για την εξέλιξη της νοσηλείας.