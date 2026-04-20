Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αναφέρει, στη σημερινή του ανακοίνωση, το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως επεσήμανε ο γιατρός που τον χειρούργησε, απαιτούνται περίπου 10 επιπλέον ημέρες προκειμένου οι θεράποντες ιατροί να έχουν μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του, καθώς και οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αρκετά κρίσιμες.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου.