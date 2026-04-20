Για μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από την άρση ασυλίας βουλευτών έως τις παρεμβάσεις στην Υγεία και την προστασία των ανηλίκων από τα social media, μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στο μέτωπο της Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι τα έργα αναβάθμισης προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα:

Ανακαινίζονται 86 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

Αναβαθμίζονται 157 Κέντρα Υγείας

Όπως είπε, τα περισσότερα έργα θα έχουν παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ τα πιο σύνθετα θα ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του προσωπικού:

5.000 μόνιμες προσλήψεις

3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Άμεσα προκηρύσσονται 850 θέσεις γιατρών

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος αναμονής μειώθηκε από 9 ώρες σε περίπου 4,5 ώρες.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media ως μέτρο δημόσιας υγείας.

Όπως εξήγησε, η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές ύπνου, προβλήματα συγκέντρωσης και ψυχολογική επιβάρυνση

«Το μέτρο δεν στοχεύει στον περιορισμό αλλά στην προστασία των παιδιών, ενώ η εφαρμογή του τοποθετείται χρονικά την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά από διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Να αποφανθεί η Δικαιοσύνη χωρίς σκιές»

Αναφερόμενος στη διαδικασία άρσης ασυλίας βουλευτών, ο υφυπουργός τόνισε ότι πρέπει να προχωρήσει κανονικά, επισημαίνοντας ότι και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους.

«Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να μην μείνει καμία σκιά, ακόμη και σε περιπτώσεις που φαίνονται υπερβολικές. Η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη».