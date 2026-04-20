Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού παραμένει για πέμπτη ημέρα νοσηλευόμενος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Η κατάστασή του σύμφωνα με τους γιατρούς χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη ενώ τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά.

Ειδικότερα, ο θεράποντες ιατροί τονίζουν υπογραμμίζουν πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει με τον γιατρό που τον χειρούργησε να επισημαίνει πως τουλάχιστον οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Στο πλευρό του συνεχώς συγγενείς και φίλοι

Συγγενείς του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται συνεχώς προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, το πώς εξελίσσεται.