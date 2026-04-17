Για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο Γιώργος φαίνεται κάθε μέρα να κερδίζει τη μια μάχη μετά την άλλη και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα βγει νικητής γιατί είναι μαχητής. Η στιγμή που έπαθε το εγκεφαλικό επεισόδιο, λίγο μετά το ξεκίνημα της σύσκεψης ήταν συγκλονιστική», ανάφερε αρχικά.

Στη συνέχεια και με αφορμή όσα ακούστηκαν χθες στη Βουλή, στην προ ημερησίας διάταξη για το Κράτος Δικαίου, υπογράμμισε ότι, «Πρέπει κάποιοι άνθρωποι που δολοφονούν χαρακτήρες με ψέματα και ανακρίβειες, να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει, ειδικά στο διαδίκτυο».

Όπως τόνισε, μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης «δεν είναι ισοβαρές. Βιώνουμε τα τελευταία 3 χρόνια μια στοχοποίηση. Θυμάστε το ΝΔ παιδεραστές, ΝΔ δολοφόνοι, το Μητσοτάκη μπιπ… αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Το “συγκαλύπτετε ένα έγκλημα και έχετε βαμμένα τα χέρια με αίμα” ακούστηκε από πολιτικές δυνάμεις. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο».

Όσον αφορά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης, εστιάζω στο ότι εντελώς άλλα από αυτά που ακούγαμε ήταν οι διαρροές και άλλα τα επίσημα στοιχεία στη δικογραφία. Το δεύτερο που προκαλεί μια εύλογη απορία είναι η σαλαμοποίηση και το τρίτο είναι οι ίδιες οι διαρροές».

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανοηθούμε να στραφούμε κατά της δικαιοσύνης. Ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη και να θέσει θέμα κατά της δικαιοσύνης. Σε μια περίοδο που οι δικαστές δέχονται επιθέσεις λόγω της δίκης για τα Τέμπη, είμαστε στο πλευρό τους. Δεν πρέπει επ’ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της δικαιοσύνης, το να βάζουμε ερωτήματα στο τραπέζι είναι άλλο θέμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.