Ως μια από τις πιο σημαντικές αμυντικές συμφωνίες των τελευταίων ετών που έρχεται ν’ αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας μας θεωρούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή που επετεύχθη μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Η συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την αγορά εξοπλισμού που θα αναβαθμίζει πλήρως την προστασία μας έναντι των σύγχρονων απειλών. Εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της επονομαζόμενης «Ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας αφού θα δημιουργηθεί ένας «θόλος», μια «ομπρέλα προστασίας», που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια απέναντι σε επιθέσεις με πυραύλους, drones ή άλλες μορφές απειλών.

Στην πράξη, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός δικτύου που θα συνδυάζει ραντάρ, μέσα επιτήρησης και συστήματα αναχαίτισης. Τα ραντάρ θα εντοπίζουν έγκαιρα τις απειλές, ενώ τα υπόλοιπα συστήματα θα μπορούν να τις αντιμετωπίζουν σε διαφορετικές αποστάσεις, από κοντινές έως πολύ μεγάλες. Όλα αυτά θα λειτουργούν συντονισμένα μέσω ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης και ελέγχου, δίνοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος, κάτι που της επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία στη χρήση του. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει εκπαίδευση προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, ενισχύοντας και την εγχώρια παραγωγή και τεχνολογία. Ας το δούμε αναλυτικότερα:

Τι είναι το σύστημα PULS

Κεντρικό στοιχείο της πρόσφατης συμφωνίας Ελλάδας και Ισραήλ αποτελεί το πυραυλικό σύστημα PULS (Precise & Universal Launching System). Πρόκειται για ένα σύγχρονο πυραυλικό σύστημα πυροβολικού, το οποίο είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει πολλών τύπων ρουκέτες και πυραύλους με μεγάλη ακρίβεια. Με απλά λόγια, το PULS είναι ένα «έξυπνο» σύστημα εκτόξευσης που μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την αποστολή. Διαθέτει δύο θέσεις (λοβούς), όπου μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικά είδη πυρομαχικών ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πλήξει διαφορετικούς στόχους, σε διαφορετικές αποστάσεις, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή εξοπλισμού.

Το σύστημα είναι τοποθετημένο πάνω σε τροχοφόρα οχήματα (6×6 ή 8×8), κάτι που του δίνει μεγάλη ευελιξία. Μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα, να εκτελέσει βολή και να αλλάξει θέση μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μειώνοντας τον κίνδυνο να εντοπιστεί. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα δε, είναι ο πολύ γρήγορος χρόνος αντίδρασης, αφού μπορεί να εκτελέσει αποστολή σε λιγότερο από ένα λεπτό από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί.

Οι δυνατότητες πυρός

Το PULS μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη πυρομαχικών, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος αποστάσεων. Για παράδειγμα:

Ρουκέτες μικρότερης εμβέλειας που φτάνουν έως 35–40 χιλιόμετρα

Πυραύλους μέσης εμβέλειας που φτάνουν έως 150 χιλιόμετρα

Πιο εξελιγμένα συστήματα που μπορούν να πλήξουν στόχους έως και 300 χιλιόμετρα μακριά

Συνολικά, μπορεί να χρησιμοποιεί πυρομαχικά από 122 mm έως 370 mm, καλύπτοντας πολλές διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του είναι η ακρίβεια. Χάρη σε σύγχρονα συστήματα καθοδήγησης (GPS/INS), οι πύραυλοι μπορούν να πλήττουν στόχους με μεγάλη ακρίβεια, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να εκτοξεύει και περιφερόμενα πυρομαχικά, δηλαδή drones που πετούν πάνω από μια περιοχή, εντοπίζουν στόχους και μπορούν να επιτεθούν όταν χρειαστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε σύγχρονες επιχειρήσεις.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 36 συστημάτων PULS, τα οποία θα αναπτυχθούν σταδιακά μέσα σε τέσσερα χρόνια. Θα τοποθετηθούν κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές και στα ελληνικά νησιά, ενισχύοντας κρίσιμα σημεία της άμυνας. Η επιλογή αυτή σχετίζεται και με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς η χρήση πυραύλων και drones αυξάνεται συνεχώς, δημιουργώντας νέου τύπου απειλές που απαιτούν σύγχρονες απαντήσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμφωνία για το πυραυλικό σύστημα PULS εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, που περιλαμβάνει και άλλες υπό συζήτηση προμήθειες προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, ακόμη και τεχνολογιών νέας γενιάς όπως τα σύγχρονα συστήματα laser. Για το Ισραήλ, η συμφωνία αυτή αποτελεί και ένα ισχυρό μήνυμα για τις δυνατότητες της αμυντικής του βιομηχανίας, η οποία συνεχίζει να παράγει και να εξάγει προηγμένα συστήματα ακόμη και σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων. Για τη χώρα μας, από την άλλη, αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που φιλοδοξεί να συμβάλει πέρα της άμυνας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας και παραγωγής.