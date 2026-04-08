Για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας πως από τη δικογραφία δεν προκύπτει πως γνώριζε για τις δύο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου, δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει πράξη, δεν υπάρχει παράλειψη», υπογράμμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Όσον αφορά τη δική μου υπόθεση όλο αυτό βασίζεται σε μια εικασία. Στην ουσία υπάρχουν δύο συνομιλίες ενός πρώην συνεργάτη μου, και όχι διευθυντή μου, όπως έχει καταγραφεί, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία δική μου συνομιλία, καμία δική μου αναφορά έμμεση ή άμεση περί εντολής ή περί κατεύθυνσης. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο σε μια δικογραφία 4.000 σελίδων που να δείχνει πως εγώ γνώριζα για το περιεχόμενο αυτών των δύο συνομιλιών. Για τις συγκεκριμένες δύο υποθέσεις δεν γνώριζα τίποτα και δεν προκύπτει και από τη δικογραφία».

Και συνεχίζει: «Η μια υπόθεση αφορά 4 παραγωγούς. Ο τότε συνεργάτης μου μιλάει με τον τότε διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρωτάει για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτων. Μετά από 50 μέρες της συνομιλίας, πολύ ορθά έρχεται ο Οργανισμός και κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και ζητά πίσω τα αχρεώστητα. Από αυτή τη συνομιλία δεν προέκυψε το παραμικρό όσον αφορά κάποια παράνομη ενέργεια ή παράλειψη από τον Οργανισμό και συνεπώς καμία ζημιά. Η δικογραφία έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, το οποίο θα κριθεί εάν είναι σωστό ή λάθος»

Ο κ. Κεφαλογιάννης στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον ρόλο του βουλευτή, λέγοντας: «Προφανώς έρχονται πολλοί παραγωγοί σε ένα πολιτικό γραφείο, διαμαρτύρονται, λένε ότι έχουν αδικηθεί, ζητάνε κάποιες διευκρινίσεις, πολλές φορές νιώθουν ότι η φωνή τους δεν μπορεί να φτάσει στη διοίκηση. Είναι λογικό και είναι στον ρόλο ενός βουλευτή να μπορεί να κοιτάξει εάν μπορεί να βρει διευκρινίσεις για κάποια πράγματα. Όχι να παρεμβαίνει και να ζητάει πράγματα τα οποία είναι πέραν του νόμου. Αυτό συνέβη και εδώ».

«Το δεύτερο περιστατικό αφορά επίσης μια συνομιλία συνεργάτη μου 60 λεπτών με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε φιλικό τόνο, ούτε προτροπή, ούτε τίποτα. Δεν είναι τυπικές συνομιλίες, υπήρχε μια φιλική σχέση, γνωρίζονταν ασχέτως των αρμοδιοτήτων τους. Και ζήτησε διευκρινίσεις για μια υπόθεση ενός παραγωγού που εκείνη τη στιγμή δεν είχε πληρωθεί. Έρχεται το ίδιο το διαβιβαστικό της εισαγγελίας και λέει ότι από αυτή τη συνομιλία δεν θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί συστημικά και νομικά αποτελέσματα. Κοινώς, μιλάνε για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν θα οδηγούσε σε οικονομικό αποτέλεσμα», επισημαίνει.

Στο γιατί κατηγορείται, ο κ. Κεφαλογιάννης απαντά: «έχει γίνει ένα νομικό άλμα σε πάρα πολλά πράγματα. Σε μια δικογραφία τεράστια είναι λογικό να υπάρχει ένας όγκος που δυστυχώς συνδέονται ασύνδετα πράγματα. Και στις δύο περιπτώσεις οδηγείται σε ένα έωλο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος πως σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, μέσα σε 5 λεπτά το λιγότερο, ένας κρατικός λειτουργός της δικαιοσύνης θα μπορεί να το δει».

«Θέλω να καταγραφεί πως στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου, δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει πράξη, δεν υπάρχει παράλειψη», τόνισε ο βουλευτής, υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον κατηγορεί για ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν δεν είχαν μεσολαβήσει αυτές οι δύο συνομιλίες του συνεργάτη μου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είχε κάνει μέχρι και σήμερα τις ίδιες διοικητικές πράξεις», τόνισε ο πρώην υπουργός.