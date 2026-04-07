Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του πρώην υπουργού Κώστα Τσιάρα στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας και για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση το συντομότερο δυνατό. Επανέλαβε ωστόσο ότι η υπόθεση αφορά σε νόμιμο αίτημα αδύναμου πολίτη που είχε πληγεί από τον «Ιανό».

«Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα ΙΑΝΟ στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, όλα θα τα δούμε στη συνέχεια», δήλωσε ο πρώην υπουργός Κώστας Τσιάρας.