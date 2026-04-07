Τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί κλεισίματος των τραπεζών σχολίασε ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», Στέφανος Κασσελάκης. Θυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Δεν τις κλείσαμε εμείς. Μας τις κλείσανε τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη ημέρα των εκλογών».

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε δηλώσεις του στο «One» το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου, σημείωσε: «Σταθερότητα δεν σημαίνει ευτυχία και ευημερία. Μπορεί να είσαι σταθερά δυστυχισμένος και να φοβάσαι ότι κάποιος άλλος θα σε κάνει πιο δυστυχισμένο. Η Ελλάδα έχει τεράστιο έλλειμμα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας παρά τις όποιες δημοσιονομικές βελτιώσεις στο κόστος του κοινωνικού κράτους. Το ζουν οι Έλληνες κάθε μέρα. Σε αυτή τη φάση της τεράστιας αποτυχίας έρχεται ο προκάτοχός μου στον ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει οι τράπεζες».

«Αυτό κι αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Όταν λέμε τι χειρότερο μπορεί να συμβεί από τη σταθερότητα που είναι μιζέρια για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτό είναι το χειρότερο (σ.σ. η δήλωση Τσίπρα). Είναι μια ομάδα που δεν κατανοεί τα απολύτως στοιχειώδη της οικονομίας», εξήγησε ο ίδιος.

«Αν έκλεινε τις τράπεζες αυτοβούλως τότε δεν θα είχαμε καμία επιλογή από το να πάμε στη δραχμή, θα τελείωνε το πράγμα εκεί επιτόπου».