Η Interview πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το POLITICAL και τα ευρήματα έδειξαν δημοσκοπική ανάσταση του ΠΑΣΟΚ, Βουλή με οκτώ κόμματα και έναν πολιτικό φορέα που δεν εισέρχεται στο κοινοβούλιο για ελάχιστο ποσοστό.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με ποσοστό 33% και προηγείται 17 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, αν και δεύτερο, βλέπει τα ποσοστά του να ανακάμπτουν θεαματικά, καθώς συγκεντρώνει 16%.

Επίσης, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη φαίνεται να μην εισέρχονται για λίγο στη Βουλή, καθώς λαμβάνουν 2,9% και κόβονται, αφού δεν πληρούν το όριο του 3%.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 33%

ΠΑΣΟΚ: 16%

Ελληνική Λύση: 7,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 5%

ΚΚΕ: 6,2%

Φωνή Λογικής: 4,4%

ΜέΡΑ 25: 4,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%

Δημοκράτες: 2,9%

Νίκη: 1,3%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 14,2%

Ελληνική Λύση: 5,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

ΚΚΕ: 5,1%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3,5%