Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «υπό την πίεση» των πρόσφατων αποκαλύψεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε στάση σχετικά με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Πριν λίγους μήνες, ο κύριος Μητσοτάκης διακήρυσσε τη διαφωνία του με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη, προσπαθώντας να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα».

Μάλιστα, πρόσθεσε με αιχμηρό ύφος: «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει στην ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας για τις υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη.