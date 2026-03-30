Στο Πολεμικό Μουσείο στράφηκαν τα πολιτικά βλέμματα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς επέστρεψε σε έναν χώρο που έχει ταυτιστεί με ηχηρές παρεμβάσεις και σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση.

Αφορμή ήταν η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Μάζη, με τίτλο: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης».

Στην εκδήλωση έδωςσε το «παρών» και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, και πλέον όλοι επικεντρώθηκαν στην αυστηρότατη κριτική που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς προς την κυβέρνηση κατά τον χαιρετισμό του.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε έντονη ανησυχία για την τρέχουσα εξωτερική πολιτική της χώρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για γεωπολιτική διορατικότητα, την οποία, όπως τόνισε, η σημερινή ηγεσία δεν επιδεικνύει. Μιλώντας, ο κ. Σαμαράς επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην Κύπρο και στις ελληνικές ευθύνες ως εγγυήτρια δύναμη.

«Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα παραμείνουν στην Κύπρο μόνο για “όσο χρειαστεί”», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακούς λόγους ή δημοσκοπήσεις. «Η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω μακρινών απειλών όπως το Ιράν. Οφείλει να συνεχιστεί μέχρι την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής – γιατί αυτή αποτελεί τη μοναδική πραγματική και άμεση εθνική απειλή», τόνισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως εγγυήτρια χώρα, δεν μπορεί να περιορίζει την προστασία της Κύπρου απέναντι σε Τουρκία, ενώ παραμένει αδρανής σε ό,τι αφορά την κατοχή ελληνικών εδαφών για πάνω από πενήντα χρόνια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να επιδιώκει στρατηγική αυτονομία ενώ αγνοεί την κατάσταση εδαφικής κατοχής σε κράτη-μέλη της.

Στη συνέχεια, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε και στους εγκαταλελειμμένους Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους στην Αντιόχεια, στην περιοχή της αρχαίας Σελεύκειας. Όπως σημείωσε, πρόσφατα σημειώθηκαν επιθέσεις από φιλοτουρκικές ομάδες σε σπίτια και καταστήματα, δημιουργώντας κλίμα τρομοκρατίας για τους ντόπιους κατοίκους. Οι κοινότητες αυτές, πρόσθεσε, ζητούν από την Ελλάδα να μην τους αφήσει μόνους, απαιτώντας άμεση παρέμβαση και προστασία.

«Το ελάχιστο που πρέπει να πράξει η χώρα μας είναι να θέσει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απαιτήσει την εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε χριστιανική περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, οι φανατικοί εχθροί της Χριστιανοσύνης δεν θα τολμούσαν τέτοιες ωμότητες», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί συνολικά στη στήριξη του έθνους και των πολιτών της.