Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζει τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, σχολιάζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί κατά την πρόσφατη επίσκεψή του. Όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται «χαλούν το αφήγημα ενός “καταρρέοντος” ΕΣΥ».

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός κάνει λόγο για αντιδράσεις από μερίδα εργαζομένων, τις οποίες χαρακτηρίζει μειοψηφικές. Επισημαίνει μάλιστα ότι στην απεργία που προκήρυξαν οι ίδιοι συμμετείχε –όπως υποστηρίζει– μόλις το 1,44% του προσωπικού.

Παράλληλα, τονίζει ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκεται σε εξέλιξη, με αυξημένους πόρους και παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας: «Με τη δράση μας διαψεύδουμε το αφήγημα περί “κατάρρευσης” και περί πρόθεσης ιδιωτικοποίησης των νοσοκομείων».

Ο ίδιος αναφέρεται και στις εργασίες που υλοποιούνται στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα συνολικού ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει, ο προϋπολογισμός έχει διπλασιαστεί, το προσωπικό έχει ενισχυθεί, ενώ επίκειται και η προκήρυξη νέων θέσεων.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, παρουσιάζεται η συνολική εικόνα των παρεμβάσεων από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ ο υπουργός προγραμματίζει να επισκεφθεί εκ νέου τον χώρο μετά το Πάσχα για τα εγκαίνια των νέων υποδομών.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, τονίζοντας πως «παρά τις αντιδράσεις, η αναβάθμιση του συστήματος υγείας προχωρά με σταθερά βήματα».