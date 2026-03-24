Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε αιχμές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα προς το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, υπερασπιζόμενος τις κυβερνητικές επιλογές σε καίριους τομείς όπως η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί την πρώτη της μεταπολιτευτικής περιόδου που προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας πως επιβλήθηκε φορολόγηση σε διυλιστήρια και εταιρείες ενέργειας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών, ενώ παράλληλα επιστράφηκαν σημαντικά ποσά στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, τα ποσά που κατευθύνθηκαν προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ, με το συνολικό ύψος των ενισχύσεων να φτάνει τα 13 δισ. ευρώ.

«Τα έφερε έτσι η ζωή και η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που σε δύσκολες περιόδους έκανε τα εξής, προσέξτε, δεν τα θυμάμαι να τα έχει κάνει κάποιος άλλος: Φορολόγησε τα διυλιστήρια όταν υπήρχε σχετικό πλαίσιο, θεσμικό, στην Ευρώπη. Φορολόγησε τις εταιρείες παροχής ενέργειας και επέστρεψε τα χρήματα αυτά, πολλά δισ., πάνω από 4 δισ., και συνολικά 13 δισ., για την ενέργεια, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Έκανε παρεμβάσεις στις τράπεζες για τις χρεώσεις των πολιτών, φτάνοντάς τες στο χαμηλότερο δυνατό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έγιναν στο τραπεζικό σύστημα, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες, ενώ έκανε λόγο για εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά. Όπως σημείωσε, έχουν επιβληθεί αυστηρά πρόστιμα τόσο σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας όσο και σε πρακτικές παραπλάνησης των καταναλωτών, όπως οι εικονικές εκπτώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε να περιορίσει το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ».

«Και εγώ δεν λέω ότι ήταν αρκετές. Εγώ λέω ότι ήταν οι πρώτες που έγιναν μετά από πάρα πολλές κυβερνήσεις που κώφευαν σε όλες αυτές τις πρακτικές. Η πρώτη κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια αντικοινωνική πολιτική, όπως είναι η φοροδιαφυγή, μειώνοντας το κενό ΦΠΑ. Η πρώτη κυβέρνηση η οποία έβαλε να δουλεύει μια αρχή ελέγχου της αγοράς και έβαλε πολύ σκληρά πρόστιμα και συνεχίζει και βάζει, όχι μόνο στην αισχροκέρδεια, αλλά και στις εικονικές εκπτώσεις», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν στρέφεται κατά της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών και των επιχειρήσεων στην οικονομία και την απασχόληση.

«Ξέρετε κάτι; Εγώ επί της αρχής, ούτε κατά των τραπεζών είμαι, ούτε κατά των επιχειρήσεων, το αντίθετο. Είναι σοβαροί, οι πιο σοβαροί πυλώνες της οικονομίας και όλες αυτές οι θέσεις εργασίας που λέμε, 570.000 θέσεις εργασίας, κάποιος τις δίνει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προκρίνει «εύκολες λύσεις» χωρίς κοστολόγηση, κάνοντας λόγο για επανάληψη πρακτικών που έχουν εμφανιστεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Υπενθύμισε μάλιστα ότι στις εκλογές του 2023 οι πολίτες επέλεξαν το πρόγραμμα της κυβέρνησης, ύψους 9 δισ. ευρώ, έναντι προτάσεων με πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος.

Ειδικότερα, μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε «εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κατά των τραπεζών. Εγώ είπα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και συνολικά το ΠΑΣΟΚ, είτε αυτό που λέω αφορά την οικονομία είτε άλλους τομείς πολιτικής, μιμείται πρακτικές αντιπολιτευτικές άλλων κομμάτων του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και του δικού τους κάποιες φορές παρελθόντος των «εύκολων λύσεων» που κανείς δεν τις κοστολογεί. Στα λόγια ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, όπως δυστυχώς και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι εξαιρετικοί, πολύ ευχάριστοι».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «όμως θυμίζω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στα υπόλοιπα κόμματα ότι το 2023, για πρώτη φορά, ένα πρόγραμμα τετραετίας 9 δισεκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε ένα πρόγραμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, 30 δισεκατομμυρίων».

Κλείνοντας, επανέλαβε την κριτική του προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε λόγια και πράξεις.

«Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ευχάριστοι στα λόγια και πολύ γαλαντόμοι στη θεωρία, αποδεικνύονται 99,9% μη ικανοί να τα κάνουν πράξη» σημείωσε και κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς που έχουμε κάνει όλα όσα είπα ως κυβέρνηση, όταν βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, την κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πρώτα κάνουμε και μετά εξηγούμε. Εκείνοι λένε και δεν κάνουν, γιατί δεν κοστολογούν».