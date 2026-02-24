Η εργάσιμη εβδομάδα ξεκινά ουσιαστικά σήμερα, Τρίτη 24/2 με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι γεμάτο και να ξεχωρίζει η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι βασικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις του 2026 ανά υπουργείο, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πορεία υλοποίησης των 30 μεταρρυθμίσεων και των έργων που ανακοινώθηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, των μέτρων για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και το νομοσχέδιο για το «βαθύ κράτος» το οποίο σύντομα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Άλλωστε, η κυβέρνηση θεωρεί ως κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας, αλλά σίγουρα και της επόμενης, εφόσον στις εκλογές του 2027 εξασφαλίσει την ανανέωση της λαϊκής εντολής, την αντιμετώπιση των παθογενειών του κράτους.

Όσον αφορά στην οικονομία, αναμένεται να συζητηθούν επίσης η εξέλιξη των εσόδων και η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αλλά και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν και στην ελληνική οικονομία οι διεθνείς εμπορικές αναταράξεις από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικά για τα 30 ορόσημα που έχουν ανακοινωθεί, αυτό που τονίζεται είναι ότι η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής και συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Και παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί άξονες αυτών των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνουν:

Δικαιοσύνη : Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμός δικαστικών διαδικασιών.

Υγεία : Αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Οικονομία και Ανάπτυξη : Μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και την προσέλκυση επενδύσεων.

: Μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και την προσέλκυση επενδύσεων. Δημόσια Διοίκηση: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Το βλέμμα και στις διεθνείς εξελίξεις

Ταυτόχρονα, συνεχίζοντας να παίζει ενεργό ρόλο στα μεγάλα διεθνή γεγονότα, ο πρωθυπουργός στις 13:00 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, θα συμμετάσχουν περίπου 35 ηγέτες. Κεντρικός στόχος είναι ο συντονισμός της διεθνούς βοήθειας προς το Κίεβο, καθώς η ρωσική εισβολή ξεκίνησε σαν σήμερα το 2022, με την Ευρώπη να στέκεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό της Ουκρανίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Άλλωστε, ζητούμενο για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ είναι η επαναβεβαίωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις.