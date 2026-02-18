«Το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», που υπογράφει ο Πάνος Κοσμάς, καταγράφει τη ρητή ομολογία της κυβέρνησης της ΝΔ για βαθιές περικοπές άνω των 3,3 δισ. ευρώ σε έξι κρίσιμα υπουργεία», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει, η εν λόγω κίνηση «αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα που φέρνει το μεσοπρόθεσμο 2026-2029, όπως και την ομολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι δεν υπάρχει σχέδιο χρηματοδότησης με επιπλέον πόρους μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης».

«Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η Ν.Δ. περικόπτει ως το 2029, 700 εκατ. ευρώ από την Παιδεία, 670 εκατ. από την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, 1,2 δισ. από το Περιβάλλον και την Ενέργεια, 440 εκατ. από την Αγροτική Ανάπτυξη, 270 εκατ. από τον Πολιτισμό και 99 εκατ. από τον Τουρισμό. Η κυβέρνηση, λοιπόν, δεν διαψεύδει όσα καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εδώ και μήνες. Τα επιβεβαιώνει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Επίσης, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών, Ν. Παπαθανάση και Θ. Πετραλιά, ότι «θα βρεθούν νέοι ευρωπαϊκοί πόροι», σήμερα το ίδιο το ΥΠΟΙΚ δεν υπολογίζει καν τέτοιες ροές. Από τις απαντήσεις επιβεβαιώνεται, δε, ότι από το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η Ελλάδα λαμβάνει 12 δισ. λιγότερα. Και η κυβέρνηση μεταφράζει αυτή τη μείωση σε εσωτερικές περικοπές. Η μοναδική απάντηση που παραθέτουν είναι ότι οι απώλειες θα καλυφθούν από τις λεγόμενες «Πιστώσεις υπό κατανομή», χρήματα που δεν φαίνονται στους προϋπολογισμούς των υπουργείων και θα δοθούν «αν και όταν».

Οι κυβερνητικές απαντήσεις αποτελούν ομολογία σκληρής λιτότητας. Και η λιτότητα είναι «σκληρή» επιλογή της ΝΔ», καταλήγει η ανακοίνωση.