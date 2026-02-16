Την πρόθεση ο δήμος Αθηναίων να συμβάλει, ώστε να αποκτηθούν οι φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, με τους 200 εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα του στο Facebook. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε:

«Για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια είδαμε τα υπερήφανα πρόσωπα μερικών εκ των 200 Ελλήνων αντιστασιακών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζιστές κατακτητές, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο, το οποίο, εφόσον αποδειχθεί η αυθεντικότητά του, αποτυπώνει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής κατοχής.

Χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη του τόπου είναι η ελληνική πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα αυτών των πολύτιμων ιστορικών ντοκουμέντων.

Είναι χρέος τιμής στο αντιστασιακό έπος του ελληνικού λαού, είναι δέσμευση μνήμης ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτοσυντηρούμενες, αλλά απαιτούν αέναη, ενεργή επαγρύπνηση.

Ο δήμος της Αθήνας είναι έτοιμος να συμβάλει με όποιον τρόπο χρειαστεί».