«Χρειάζεται να γίνει μία ανεξάρτητη έρευνα, έτσι όπως πρέπει να γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις», αναφέρει σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριαδής και προσθέτει: «Έχει στηθεί από χθες μία άθλια επιχείρηση: από τη μία είναι η “αλήθεια του Λιμενικού”, την οποία δεν αμφισβητεί κανείς και από την άλλη “είσαι με τους λαθροδιακινητές και με τους Τούρκους”.

Αναφέρει ακόμη ο Κώστας Ζαχαριάδης: «Σκοτώθηκαν άνθρωποι στη Χίο. Βλέπω μία τοξικότητα κι ένα μίσος, η οποία είναι αναντίστοιχη του πένθους που πρέπει να έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να έρθει μια ανεξάρτητη Αρχή να ψάξει για αυτά τα πράγματα. Και το είδαμε αυτό και στο ναυάγιο στην Πύλο, που μετά από δύο χρόνια ασκήθηκε δίωξη. Δεν λέω ότι είναι ανάλογη περίπτωση, μπορεί να είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Αλλά και τότε τα ίδια μας έλεγαν: Τι είναι αυτά που λέτε και πώς τα λέτε, κλπ. Και δύο χρόνια μετά ασκήθηκαν διώξεις», σύμφωνα με το ΑΠΕ

Για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ είπε: «Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Εύχομαι να μην επαληθευτεί κάτι τέτοιο. Αν επαληθευτεί, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ο επικεφαλής όχι οποιουδήποτε οργανισμού, αλλά της ΓΣΕΕ, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας».

Σχετικά με την πρόταση του Ινστιτούτου του Αλ. Τσίπρα για τη «Διαφάνεια»: «Κατά την άποψή μου είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σοβαρή πρόταση, η οποία αντλεί στοιχεία από πετυχημένες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί το 2009 η κυβέρνηση Παπανδρέου να έκανε αυτή την τομή σε σχέση με την εποχή της όμως, νομίζω ότι 16 χρόνια μετά και με αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει ξεχειλώσει κάθε έννοια διαφάνειας, διαύγειας, αξιοκρατίας, αξιοπιστίας, επιτελικότητας, σοβαρότητας και έχει δημιουργήσει ένα κράτος ξέφραγο αμπέλι ημετέρων, κολλητών και φίλων, χρειάζεται μια τομή στα πράγματα».