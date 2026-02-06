Ένταση που ξέφυγε από κάθε έλεγχο σημειώθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το βράδυ της Πέμπτης, με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο. Η συζήτηση για τις ευθύνες και τον ρόλο του Λιμενικού εξελίχθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ανδρέα Δρυμιώτη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη.

«Εγώ πιστεύω το Λιμενικό, πείτε μου γιατί εσείς πιστεύετε τους λαθρομετανάστες;», είπε αρχικά ο Ανδρέας Δρυμιώτης στον Κώστα Ζαχαριάδη.

«Όχι, κ. Δρυμιώτη, είναι ένα φασιστικό επιχείρημα και φασιστική συμπεριφορά να ταυτίζετε τη θέση μου με κάτι που δεν έχω πει», απάντησε από την πλευρά του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό που λέει ότι αυτοί έπεσαν πάνω του;», επέμεινε ο πολιτικός αναλυτής, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να του λέει «εγώ προτείνω ανεξάρτητη έρευνα. Είναι ο πυρήνας της φασιστικής σκέψης (σ.σ. αυτά που λέτε), είναι φασισμός, είναι φασιστική συμπεριφορά».

«Είναι φασισμός να πιστεύω τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη;», επέμεινε ο Ανδρέας Δρυμιώτης με τον Κώστα Ζαχαριάδη να λέει: «Αυτό είναι φασιστικό».

Λίγο μετά και αφού συνεχίστηκε η ένταση, ο Κώστας Ζαχαριάδης συμπλήρωσε: «Δεν περνάνε εδώ αυτά, τέλος. Είστε άθλιος, είστε απαράδεκτος και με προσβάλετε. Να σας βάλουν ένα φρένο», με τον Ανδρέα Δρυμιώτη να ανταπαντά: «Σε εμένα να βάλουν φρένο; Πού λέω ότι πιστεύω τον λιμενικό; Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες».

«Είστε ακροδεξιός κύριε. Αυτό είναι το άθλιο πρόσωπο της ακροδεξιάς. Ταυτίζετε εμένα με τους λαθροδιακινητές… Ντροπή σας να λέτε εμένα ανθέλληνα», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης. «Το είπα και δεν το παίρνω πίσω», του είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Είναι ένας βρωμερός αντικομμουνισμός αυτό το πράγμα (σ.σ. τα λεγόμενα)», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.