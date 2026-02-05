Το μήνυμα ότι «δεν θα περάσει το χρέος η μία γενιά στην επόμενη» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο Facebook.

Αναφορικά με το όφελος για τον πολίτη και την ελληνική οικονομία από το γεγονός ότι η χώρα αποπληρώνει νωρίτερα από το προβλεπόμενο το δημόσιο χρέος της περιόδου των μνημονίων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο κανάλι «Τα Νέα», είπε: «Υπάρχει όφελος. Κερδίζουμε 800 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2029 και μετά. Και τα κερδίζουμε γιατί το πρώτο μνημόνιο ήταν πανάκριβο, με πολύ υψηλά επιτόκια».

«Το πολιτικό μήνυμα για μένα είναι το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς: ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Και ένα άυλο όφελος: ο συμβολισμός στις αγορές. Δεν είναι λίγο. Στις αγορές, αυτή τη στιγμή, πάρτε το δεκαετές ελληνικό ομόλογο, το δεκαετές ιταλικό, το δεκαετές γαλλικό. Πάμε πολύ καλύτερα κάθε χρόνο. Και αυτό, μπορεί ο κόσμος που μας βλέπει να μην το εισπράττει απευθείας και να λέει “τι ρόλο παίζει για μένα το δεκαετές ομόλογο να είναι χαμηλά;”. Παίζει. Διότι αν η οικονομία τα πηγαίνει καλά, έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Όλα αυτά αθροίζονται. Αυτό είναι το όφελος», υπογράμμισε ο ίδιος.

Για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρεται και στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί «η ίδια η Δικαιοσύνη να επιλέγει τους ταγούς της» ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει πως έχει πολύ ισχυρές επιφυλάξεις γι’ αυτό.

«Εγώ, προσωπικά, θα σας έλεγα ότι ένα μεικτό σύστημα είναι το πιο ορθολογικό, με βάση και το τι έχω δει να συμβαίνει συνολικότερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Λειτουργεί ένα μεικτό σύστημα όπου και η ίδια η Δικαιοσύνη ενεργεί -ενδεχομένως με μια προεπιλογή προσώπων- αλλά και το πολιτικό σύστημα παρεμβαίνει», σημείωσε.