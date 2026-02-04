“Προφανώς το μεταναστευτικό είναι ιδεολογικό θέμα, αλλά έχει και πρακτικές συνέπειες. Εμείς λοιπόν, με την ψήφο του ελληνικού λαού ακολουθούμε την εξής μεταναστευτική πολιτική: Όποιος έρχεται παράνομα στη χώρα δεν θεωρούμε ότι έχει δικαίωμα να παραμείνει και η μόνη υποχρέωση της πολιτείας είναι, εάν απορριφθεί το άσυλο του, να τον επιστρέψει πίσω. Αυτή είναι συνειδητή μας επιλογή και κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κυρίαρχο κράτος να νομιμοποιήσει άτομα που μπήκαν παράνομα”, είναι το προοίμιο με το οποίο τοποθετήθηκε πριν από λίγο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Θάνος Πλεύρης που τόνισε ότι “το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή”, για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Ο υπουργός παρουσίασε μάλιστα στοιχεία, για να τεκμηριώσει ότι η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται πλέον αποδίδει, δηλαδή στοιχεία που δείχνουν ότι σημειώθηκε μείωση ροών το 2025, μετά την ψήφιση του αυστηρού πλαισίου για την παράνομη είσοδο στη χώρα.

“Αυτοί που είναι να μην πάρουν άσυλο, δεν κυκλοφορούν πλέον ελεύθεροι και πηγαίνουν σε κλειστές δομές. Αυτοί που απορρίπτεται η αίτησή τους για άσυλο, υποχρέωση μας είναι να τους επιστρέψουμε. Και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν άσυλο και τυγχάνουν διεθνούς προστασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε καθεστώς προστασίας. Όσο εξετάζεται το αίτημα, διαχωρίζονται βάσει του προφίλ, βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τον Σεπτέμβριο, και επιπλέον αυτοί που θα τους απορριφθεί το άσυλο, αν αρνηθούν την οικειοθελή επιστροφή τους, θα περάσουν ποινικό δικαστήριο, θα τους επιβληθεί ποινή και ο μόνος τρόπος να μην εκτελεστεί η ποινή, θα είναι να επιστρέψουν”, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και σημείωσε ότι η Ελλάδα μαζί με τέσσερις ακόμα χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Αυστρία, έχει ανοίξει τη συζήτηση για Κέντρο Επιστροφής σε χώρα εκτός ΕΕ, ενδεχομένως σε χώρα της Αφρικής.

Με βάση λοιπόν το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες, όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. “Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους”, σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

“Μην σοκάρεστε. Τα σύνορα φυλάσσονται. Και είναι ντροπή εδώ μέσα που ακούγονται φωνές, σε βάρος των ανδρών και γυναικών του ελληνικού Λιμενικού. Το ελληνικό Λιμενικό δίνει κάθε μέρα μάχη στα σύνορα, απέναντι στους διακινητές και είναι αυτοί που σώζουν κόσμο και δεν σώζουν κόσμο οι επαγγελματίες ανθρωπιστές”, είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, ο υπουργός είπε ότι για όσους βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, περίπου 800.000 άτομα εκ των οποίων περίπου 200.000 βρίσκονται σε καθεστώς ταλαιπωρίας, επειδή καθυστερεί η διοίκηση να τους ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, με τις τιθέμενες διατάξεις, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε πλέον την καθυστέρηση να την χρεώνεται η διοίκηση και η άδεια που θα δίνεται θα έχει μίνιμουμ διάρκεια 2 έτη. Μέριμνα υπάρχει και για την τάχιστη αυτόματη ανανέωση των “ασφαλών αδειών” για άτομα που είναι στον ίδιο εργοδότη και δεν έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Επίσης, άτομα άνω των 65 ετών που δεν συμπλήρωναν συντάξιμα χρόνια και έπρεπε να φύγουν, ενώ τα παιδιά τους έχουν άδεια διαμονής ή μπορεί να έχουν ακόμα και ιθαγένεια, θα τους δίνεται η δυνατότητα να μείνουν, αλλά “θα μείνουν χωρίς όμως να επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα”.

Σε σχέση με τις μετακλήσεις, κ. Πλεύρης είπε ότι οι ρυθμίσεις λύνουν μεγάλα προβλήματα για να καλυφθούν ανάγκες σε τομείς, όπως ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία, ο τουρισμός, η κατασκευή. “Για τα μεγάλα έργα δίνουμε δυνατότητα να γίνεται πιο γρήγορα η μετάκληση, δίνουμε ειδικές άδειες, όπως η tech visa και talent visa, ώστε να αποκτήσουμε και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία, σε όσους θέλουν να φοιτήσουν στη χώρα. Απλοποιούμε διαδικασίες συνεπώς”, είπε ο υπουργός.

Για όσους δικαιούνται άσυλο, ο κ. Πλεύρης είπε ότι οι ίδιοι θα δηλώνουν σε ποιον τομέα θέλουν να απορροφηθούν, θα καταρτίζονται επαγγελματικά και θα συνδέονται με την εργασία, διότι “το να παίρνεις άσυλο, δεν σημαίνει ότι θα ζεις σε βάρος του ευρωπαίου και του Έλληνα φορολογούμενου. Παίρνεις άσυλο γιατί κινδύνευες κάπου και όταν πάψεις να κινδυνεύεις, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Συνεπώς, με το που πάρεις άσυλο, θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις μια δεξιότητα, να μάθεις στοιχειώδη ελληνικά και θα τους πούμε ‘αυτές είναι οι δυνατότητες να εργαστείς αλλιώς, σήκω και φύγε. Δεν θα σε ταϊζουν ούτε οι Έλληνες, ούτε οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι’ “.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις διατάξεις για τις ΜΚΟ. “Αυστηροποιούμε το πλαίσιο για τους διακινητές. Γι΄αυτόν δηλαδή που οδηγούσε το σκάφος που πήγε και επιτέθηκε στο Λιμενικό και έχουμε 15 νεκρούς. Και ναι, μέσα σε αυτή την αυστηροποίηση προβλέπουμε ότι εάν τυχόν ο διακινητής, ο δολοφόνος, αυτός που έχει πάρει μετανάστες και τους μεταφέρει, αν αυτός είναι και μέλος ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο, θα έχει και αυστηρότερες ποινές. Δεν ποινικοποιείται λοιπόν η συμμετοχή στη ΜΚΟ. Ποινικοποιείται ο διακινητής που είναι μέλος ΜΚΟ”, είπε ο κ. Πλεύρης. Είπε επίσης, ότι με το νομοσχέδιο σταματούν οι απευθείας προγραμματικές συμβάσεις με ΜΚΟ και οι συμβάσεις θα καταρτίζονται μετά από ανοιχτές διαδικασίες. “Αυτή η κοινωνία των πολιτών, αυτοί οι εθελοντές, αυτοί οι ανθρωπιστές δεν είναι ούτε εθελοντές, ούτε ανθρωπιστές. Είναι επαγγελματίες. Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα που έχουν πάρει οι ΜΚΟ σε σύνολο 360 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των προγραμμάτων. Νόμιμα τα πήρανε αυτά τα χρήματα, αλλά να τελειώσει το παραμύθι του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού. Επαγγελματίες είναι”, είπε ο κ. Πλεύρης. Ιδίως για την επιβαρυντική περίσταση όταν διαπράττεται αδίκημα παράνομης διακίνησης από μέλος ΜΚΟ ή όταν μέλος ΜΚΟ συνδράμει την παράνομη διακίνηση, αλλά και αναφορικά με την αυστηροποίηση για την παράνομη διακίνηση, ο υπουργός απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την εξής σύσταση: “αυτές τις διατάξεις, αν δεν τις ψηφίσετε, τότε με συγχωρείτε, δεν είστε με το λιμενικό, είστε με τους διακινητές”.

Αναφερόμενος τέλος στα ασυνόδευτα ανήλικα, ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι με το νομοσχέδιο καταργείται η ισχύουσα διάταξη που προέβλεπε ότι ασυνόδευτο ανήλικο που ‘εκανε τρία χρόνια, μπορούσε να πάρει 10ετή άδεια διαμονής.

Τα στοιχεία δείχνουν, όπως είπε ο κ. Πλεύρης ότι από τα 2003 ασυνόδευτα ανήλικα που είναι δηλωμένα στη Γραμματεία και στις δομές, το 90% είναι άνω των 16 ετών, το 57% είναι 17 ετών κατά βάση Αιγύπτιοι, και μόλις 10% κάτω των 15 ετών. “Κατά βάση έρχονται ασυνόδευτοι ανήλικοι Αιγύπτιοι που δεν δικαιούνται. Τους στέλνει η οικογένεια τους στα 17 χρόνια, έρχονται, μπαίνουν στο πρόγραμμα και μέχρι στα 23 τους, δεν γίνεται καμία πράξη επιστροφής τους και τελικά ξέρετε πόσοι τελείωσαν; Μόλις 12 παιδιά. Συνεπώς η χώρα γίνεται μαγνήτης”, είπε ο υπουργός και σημείωσε ότι ήδη οι έλεγχοι για την τεκμηρίωση της ανηλικότητας, σε όσους έχουν γίνει, δείχνουν ότι πρόκειται για ενήλικες που δήλωναν ανήλικοι.