Οι ελληνικές θέσεις σε μια σειρά από ευρύτερα προβλήματα που αφορούν την περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα (Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ανατολική Μεσόγειος) αλλά και η προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030» ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις στρατηγικές προκλήσεις της εποχής τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, χθες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και τον υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για την Αμυντική Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπυ, στην Ουάσινγκτον.

«Αναφέρθηκα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «σε μια σειρά από συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τις ΗΠΑ, όπως τη σύμβαση για την αγορά των F-35 και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμβάσεις θα εκτελεστούν με τον καλύτερο τρόπο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Χέγκσεθ, ο Έλληνας υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος την αποδέχτηκε, να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Υπογραμμίστηκε επίσης η άριστη αμυντική συνεργασία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και συνεργειών στους τομείς της αμυντικής καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση με τον κ. Κόλμπυ, στην οποία έγινε εκτενής συζήτηση για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, συμμετείχαν επίσης ο βοηθός υπουργός, Ντάνιελ Ζίμερμαν, και ο γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, Θάνος Ντόκος. Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII». Μεταξύ άλλων, χθες, επίσης, ο Έλληνας υπουργός μετέβη στα γραφεία της «American Israel Public Affairs Committee» (AIPAC) όπου συζήτησε με τον γενικό διευθυντή, Άρνε Κρίστενσον, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της AIPAC σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Δένδιας είχε ακόμη συνάντηση με τον γερουσιαστή, Τζέρι Μόραν, στο κτίριο των γραφείων της Γερουσίας, με τον οποίο συζήτησε για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, ενώ επισκέφθηκε στο Κογκρέσο τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Ρότζερς, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις και τις προοπτικές εμβάθυνσής τους.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII», συμμετείχε σε συζήτηση με τον εκτελεστικό διευθυντή του FDD (The Foundation for Defense of Democracies), Τζόναθαν Σάντζερ, με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στα ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Στις 2 Φεβρουαρίου, ο Έλληνας υπουργός συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII» με θέμα: «Άμυνα σε σταυροδρόμι: ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική δέσμευση των ΗΠΑ», «Defense at a crossroads: NATO, The Eastern Mediterranean, and U.S. Strategic Commitment».

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο του «Delphi Forum Washington DC», ο κ. Δένδιας συναντήθηκε την ίδια ημέρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Είχε ακόμη συναντήσεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «American Jewish Committee» (AJC), Τεντ Ντόιτς, και τον διευθύνοντα σύμβουλο του «Jewish Institute for National Security of America», Μάικλ Μακόφσκι.