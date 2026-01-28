«ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό». Με αυτό το σύνθημα ξεκινά το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, οι εργασίες του οποίου θα διεξαχθούν από αύριο Πέμπτη 29 έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Είχε προηγηθεί η δημοσίευση των θέσεων της ΚΕ, δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος και προσυνεδριακή εσωκομματική διαδικασία, που ολοκληρώθηκε με τις Συνδιασκέψεις των Επιτροπών Περιοχής και την εκλογή των αντιπροσώπων.

Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι), με ομιλία του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 19:30. Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Το Μανιφέστο» του Μπ. Μπρεχτ, μία ποιητική απόδοση του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς.

Στις αρχές του 1945, με ορατό το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπρεχτ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά και τους προβληματισμούς των εξόριστων συμπατριωτών του, αποφασίζει να αποδώσει σε στίχους το «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Μαρξ και Ένγκελς, με σκοπό τη διάδοση των αρχών και διακηρύξεών του.

Ο Μπρεχτ δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει «Το Μανιφέστο», αν και επανερχόταν στο κείμενο έως το τέλος της ζωής του. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και το μέρος του έργου που κατάφερε να αποδώσει ο σπουδαίος κομμουνιστής διανοητής, ο συνθέτης Χανς Αϊσλερ το χαρακτήρισε «ένα έπος, ένα τελείως σπάνιο έργο τέχνης στην Ιστορία της ανθρωπότητας».

Στην παράσταση θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κείμενο που αντιστοιχεί στη δεύτερη φάση επεξεργασίας (τέλος του Ιανουαρίου του ’45). Αποτελείται από 381 στίχους και αποδίδει ποιητικά το πρώτο κεφάλαιο του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου».

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορία της πάλης των τάξεων, στην εξέλιξη των μέσων παραγωγής και συνολικά των παραγωγικών δυνάμεων, στην αλληλεπίδρασή τους με τις σχέσεις παραγωγής, τις κοινωνικές επαναστάσεις, προαναγγέλλοντας, όπως τονίζεται στο κείμενο, ότι «η πτώση της αστικής τάξης και η νίκη του προλεταριάτου είναι το ίδιο αναπόφευχτα».

Στο ποιητικό κείμενο του Μπρεχτ προστέθηκαν και αυτούσια αποσπάσματα του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου», καθώς και το ποίημα «Εγκώμιο στο Κόμμα» του Μπ. Μπρεχτ.

Η πρώτη μετάφραση του «Μανιφέστου» στα ελληνικά είχε γίνει για τις ανάγκες του Επιστημονικού Συνεδρίου που πραγματοποίησε η ΚΕ του ΚΚΕ προς τιμήν του Μπ. Μπρεχτ, τον Απρίλιο του 2013. Δημοσιεύθηκε ολόκληρη στο 50ό τεύχος του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».

Η μετάφραση του έργου έγινε από την Έλλη Κοτσαλίδου και τον Χρήστο Μπαλωμένο και η επιμέλεια της ποιητικής απόδοσης στα ελληνικά από τη Ρίτα Νικολαΐδου.

Αύριο οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ θα συνεχιστούν στην έδρα της ΚΕ του κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της ΚΕ προς τους αντιπροσώπους από τον Δημήτρη Κουτσούμπα στις 09:00.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.