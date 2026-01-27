«Η ΝΔ είχε πάντοτε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον αγροτικό κόσμο και πολλοί εξ αυτών που συμμετείχαν σε αγροτικές κινητοποιήσεις προέρχονται από τον χώρο τον δικό μας. Είναι, θα έλεγα, συνομιλητές μας. Εξέφρασαν μια αγωνία η οποία εισακούστηκε από την κυβέρνηση», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, πρόσθεσε ότι «λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν καθυστερήσεις σε πληρωμές. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο που μένει από όλη αυτήν τη δυσώδη υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι πάμε σε ένα άλλο αδιάβλητο σύστημα καταβολής των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, που ουδείς θα το αμφισβητήσει, διότι η ΑΑΔΕ είναι μία ανεξάρτητη Αρχή».

Ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ σημείωσε, επίσης, ότι θεωρεί «θετικό ότι θα συγκροτηθεί η Διακομματική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα που πρότεινε ο πρωθυπουργός. Αρχικά φαινόταν ότι το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν ήθελαν να δεχθούν τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής. Προχθές, ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τους γραμματείς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων να αποστείλουμε τα ονόματα και ήδη έχουν αποσταλεί. Πιστεύω, λοιπόν, ότι εκεί θα προσέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί ξέρετε έξω από τον χορό πολλά τραγούδια. Το ζήτημα είναι επί του πεδίου να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις, προτάσεις εντός του πλαισίου του ενωσιακού. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε ένα “γαλατικό χωριό”, είμαστε μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Φαντάζομαι το ΚΚΕ μπορεί να έχει μία άλλη θεώρηση, γιατί έχει άλλη θεώρηση για την παρουσία της χώρας στην ΕΕ. Εκεί, λοιπόν, να καταλήξουμε σε μία χάραξη εθνικής στρατηγικής, την οποία να ακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου».

«Χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις»

Στη συνέχεια, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, τόνισε: «Προέρχομαι από μια αγροτική περιοχή και παρακολουθώ χρόνια τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Από το 1996 που είχαμε τις πρώτες μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις σε μεγάλο βαθμό ανακυκλώνονται τα ίδια αιτήματα. Ας καλέσουμε, λοιπόν, ειδήμονες, εμπειρογνώμονες από την ΕΕ, ανθρώπους από το πεδίο, βέλτιστα παραδείγματα αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι απαξιώθηκαν. Γνωρίζουμε όλοι πώς απαξιώθηκαν στη δεκαετία του ’80 και γιατί απαξιώθηκαν. Να δούμε άλλες χώρες στις οποίες έχουμε, στην Ολλανδία για παράδειγμα, πολλαπλάσια στρεμματική παραγωγή σε σχέση με την Ελλάδα. Όλες αυτές τις αδυναμίες να τις δούμε. Από κει και πέρα, όμως, νομίζω ότι χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Άκουσα ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είχαν αντίκτυπο αρνητικό. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Εγώ βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι η ΝΔ δείχνει ότι έχει μισή-μιάμιση μονάδα άνοδο. Αντιθέτως, αλλού βλέπουμε ότι όχι μόνο κόλλησε η βελόνα, αλλά πάει προς τα κάτω».

Τέλος, υπογράμμισε πως «είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι απέναντι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία δεν υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που να θυμίζει στο ελάχιστο την υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν υπήρξε συγκυβέρνηση. Αυτό ας το βλέπουν οι πολίτες, διότι του χρόνου η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να αναλογιστούν τι θα γίνει με όλη αυτήν την πανσπερμία κομμάτων που δεν έχουν εναλλακτική πρόταση για τον τόπο. Πού θα οδηγηθούμε; Πραγματικά, δηλαδή, είναι κρίμα για τον τόπο αυτό, ότι δεν υπάρχει υπεύθυνη στάση από την αξιωματική αντιπολίτευση που λαϊκίζει, που καταθέτει προτάσεις μομφής με την κ. Κωνσταντοπούλου».