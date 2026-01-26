Στο συνολικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ 100,3 σημείωσε ότι, από περίπου 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα το 2004, σήμερα κυκλοφορούν 5,5 εκατομμύρια οχήματα, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος, γεγονός που καθιστά αδύνατο να «χωρέσει» ο σημερινός όγκος κυκλοφορίας στη χωρητικότητα εκείνης της εποχής χωρίς τη λήψη μέτρων. Τόνισε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν παρεμβάσεις και πως η κυβέρνηση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες που καθημερινά μετακινούνται για την εργασία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε ότι σχεδιάζεται επιχειρησιακό σχέδιο με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, drones και ανθρώπινου δυναμικού. Προβλέπεται η παρουσία μεγάλου αριθμού στελεχών της Τροχαίας στους δρόμους, κυρίως με δίκυκλα, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων θα έχει τον ρόλο του συντονιστή, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα σε ολόκληρη την Αττική. Ο συντονισμός θα γίνεται με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται άμεσα τα σημεία που χρειάζονται επέμβαση, καθώς τα προβλήματα δεν εντοπίζονται μόνο σε κεντρικές λεωφόρους, αλλά και σε κάθετους ή παράλληλους δρόμους. Παράλληλα, όπως είπε, θα υπάρχει «ανοιχτή γραμμή» με τους πολίτες τις κρίσιμες ώρες, από τις 07:00 έως τις 09:30 και από τις 17:00 έως τις 19:00, με συνολική εικόνα της κατάστασης μέσω drones, τα οποία θα προμηθευτεί το υπουργείο σε λίγες ημέρες, και θα μπορούν να επιχειρούν και σε συνθήκες βροχής.

Αναφερόμενος στις πολιτικές και τις δράσεις που έχουν εφαρμοστεί τους τελευταίους μήνες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι το 2025 καταγράφηκαν 134 λιγότεροι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα. Παράλληλα, σημείωσε τη σημαντική μείωση των παραβάσεων στα αλκοτέστ, καθώς το ποσοστό των οδηγών που βρέθηκαν πάνω από το επιτρεπτό όριο μειώθηκε από περισσότερο από 4% σε λίγο πάνω από 1%. Όπως τόνισε, αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται μόνο στην παιδεία, αλλά και στη συστηματική εφαρμογή του νόμου, η οποία, όπως επισήμανε, θα συνεχιστεί. Σε περιπτώσεις μαζικής παραβατικότητας, υποστήριξε ότι η απάντηση είναι η αυστηρότητα και οι έλεγχοι, με στόχο τον περιορισμό τέτοιων φαινομένων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, διαμορφώνεται σταδιακά καλύτερη συμπεριφορά στον δρόμο, καθώς περισσότεροι οδηγοί τη νύχτα είτε δεν καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ είτε επιλέγουν ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στην Αττική λειτουργούν πλέον και τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που συμβάλλει στη διαμόρφωση νέας αντίληψης και οδηγικής παιδείας.

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι αυτές θα διαμορφώσουν νέα συμπεριφορά και έναν νέο πολιτισμό. Είπε πως ήδη τοποθετούνται κάμερες της Περιφέρειας σε διασταυρώσεις, οι οποίες βεβαιώνουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη, σημειώνοντας ότι στα συγκεκριμένα σημεία καταγράφεται μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων. Όπως τόνισε, στο παρελθόν παρατηρούσε 8 έως 10 αυτοκίνητα να παραβιάζουν το κόκκινο, αριθμός που πλέον έχει μειωθεί. Παράλληλα, η προμήθεια των 1.000 καμερών της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο.

Τέλος, για τους ελέγχους και τη βεβαίωση παραβάσεων, ο υπουργός επισήμανε ότι στο παρελθόν μπορεί να υπήρχαν πλημμέλειες, ωστόσο, πλέον, αυτά τα ζητήματα αφορούν συνολικά την κοινωνική συμπεριφορά. Υπογράμμισε ότι παραβάσεις όπως οι παράνομες εξατμίσεις, οι καλυμμένες ή ανύπαρκτες πινακίδες και γενικότερα η παραβατικότητα στους δρόμους βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των αρμόδιων υπηρεσιών. Ακόμη, έχει δοθεί εντολή, όταν τροχονόμος εντοπίζει τέτοια φαινόμενα κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, να βεβαιώνει άμεσα την παράβαση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των παράνομων αγώνων ταχύτητας. Αυτές οι συμπεριφορές, που δείχνουν άγνοια κινδύνου για τη ζωή των πολιτών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους δρόμους, σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.