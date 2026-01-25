Μακριά από τις πιέσεις του Eurogroup και τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε να περάσει το πρωινό της Κυριακής (25/1) ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Συνοδευόμενος από τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, ο Υπουργός επισκέφθηκε το 29ο Παζάρι Βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως δεινού αναγνώστη.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός φαίνεται να εξετάζει προσεκτικά τους πάγκους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο διάλογός του με τον κ. Πετραλιά για τα «Επίλεκτα Σατιρικά» του Γεωργίου Σουρή.

Παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα, ο κ. Πιερρακάκης φαίνεται πως δεν περιορίστηκε σε μια απλή τυπική επίσκεψη, καθώς αποχώρησε από την πλατεία με δύο τσάντες γεμάτες βιβλία.

Το μήνυμα του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Tik Tok

«Σε ένα διάλειμμα από το γραφείο… Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες», έγραψε στην ανάρτησή του, προτρέποντας τους πολίτες να επισκεφθούν τη διοργάνωση.

Το Παζάρι Βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος, που αποτελεί πλέον θεσμό για τους βιβλιόφιλους της πρωτεύουσας, θα παραμείνει ανοιχτό έως και τις 15 Φεβρουαρίου.