Η Ελλάδα προχωρά σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση με το σχέδιο νόμου «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόκειται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στις αρμόδιες Επιτροπές.

«Με το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση βάζουμε τέλος σε χρόνιες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούσαν εργαζόμενους και επιχειρήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, πριν από λίγες ημέρες, προσθέτοντας ότι «Η Ελλάδα παραμένει απολύτως αυστηρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση όμως αναδιαμορφώνει τη νόμιμη οδό για όσους θέλουν να εργαστούν καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν σε εργατικό δυναμικό σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός».

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, «η Ελλάδα χαράσσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, αυστηρή απέναντι στην παρανομία, ανοικτή αποκλειστικά στη νόμιμη κινητικότητα και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα εισάγοντας αυτόματη ανανέωση για τις «ασφαλείς» κατηγορίες αδειών όπως η εξαρτημένη εργασία με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και καθιερώνει ελάχιστη διάρκεια δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής

Την ίδια ώρα, ενισχύει τις διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, απλουστεύει τα στάδια και δίνει ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη ενώ καθιερώνει ελάχιστο ηλικιακό όριο και εντάσσει τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ως δυνητικούς εργοδότες. Παράλληλα, θεσπίζει fast track διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις.

Σε σχέση με τη διεθνή συνεργασία, το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση προωθεί διμερείς διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης δίνοντας έμφαση στη συνεργασία για επιστροφές παράνομα διαμενόντων και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Παράλληλα, επιδιώκει την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και γνώσης εισάγοντας νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων όπως Tech visa και Talent visa ρυθμίζοντας παράλληλα θέματα επισκέψεων καθηγητών και επιταχύνοντας προξενικές διαδικασίες σε επιλεγμένες περιπτώσεις ενώ αυξάνει τη διάρκεια άδειας διαμονής για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης μέσω της Blue Card.

Οι άδειες διαμονής θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια των σπουδών παρέχοντας ταυτόχρονα δικαίωμα μερικής απασχόλησης και δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας με ταχύτερη χορήγηση θεωρήσεων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών

Επιπλέον, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το νομοσχέδιο αξιοποιεί τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα προωθώντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με ελλείψεις όπως οι κατασκευές η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός, μειώνει την εξάρτηση από επιδόματα και ενισχύει την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις για την παράνομη διακίνηση μεταναστών σε όλα τα επίπεδα, τιμωρεί τη συνδρομή σε παράνομους μετανάστες από νόμιμους μετανάστες, προβλέπει απώλεια καθεστώτος νομιμότητας για όσους τους συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο και ακόμη ισόβια κάθειρξη για διακινητές ενώ θεσπίζει υφ’ όρων απόλυση αλλοδαπών που εκτίουν πλημμεληματικές ποινές φυλάκισης υπό την προϋπόθεση της άμεσης απέλασης.

Σχετικά με τις ΜΚΟ, το νέο νομοσχέδιο ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας τους με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, απλοποιεί τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο του υπουργείου και αυστηροποιεί κυρώσεις για μέλη που εμπλέκονται σε διακίνηση. Ειδικότερα, προβλέπει πολυετή κάθειρξη και διαγραφή της ΜΚΟ από το μητρώο και κατάργηση προνομιακών προγραμματικών συμβάσεων ενώ η σύναψη συμβάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και θεσπίζει την υφ’ όρων απόλυση με άμεση απέλαση όσων μεταναστών εκτίουν πλημμεληματικές ποινές φυλάκισης.