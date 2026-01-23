«Μιλάμε για μία χώρα στην οποία μέχρι και το 2019 η έννοια πολιτική προστασία υπήρχε για να υπάρχει. Αυτό μέσα σε 6,5 χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα κράτος που έχει νομίζω μια υποδειγματική αντίδραση σε πρωτοφανείς συνθήκες», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην κακοκαιρία που έπληξε εχθές τη χώρα.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου είπε: «Η συζήτηση έχει δύο βασικές προεκτάσεις ως προς τις υποδομές και ως προς την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Στην τρίτη συζήτηση, δεδομένου του γεγονότος ότι πάντοτε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και δεδομένου του ότι μιλάμε και για μία χώρα στην οποία μέχρι και το 2019 η έννοια πολιτική προστασία υπήρχε για να υπάρχει… Αυτό μέσα σε 6,5 χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα κράτος που έχει νομίζω μια υποδειγματική αντίδραση σε πρωτοφανείς συνθήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και πολύ πιο δύσκολες ημέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και άλλες που έχουμε τραγικές ειδήσεις, όπως η προχθεσινή, όπου δύο συνάνθρωποί μας χάθηκαν».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι στη μεγάλη εικόνα σε μια χώρα, η οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει το 112 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν πολλοί συνάνθρωποί μας και πολλές περιουσίες να κινδυνεύσουν παραπάνω, πλέον ειδοποιείται ο κόσμος, τονίζοντας ότι υπάρχουν σχέδια εκκένωσης, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει μια προβλεψιμότητα.

Επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι στην περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή προχωρούν έξι πολύ μεγάλα έργα θωράκισης, με ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, ενώ ανέφερε ότι τα συναρμόδια υπουργεία δίνουν έναν αγώνα δρόμου ούτως ώστε να ολοκληρωθούν.

Ωστόσο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος θεωρεί -όπως σημείωσε ο ίδιος- ότι τα αυθαίρετα είναι η πηγή των μεγαλύτερων προβλημάτων.

«Θεωρώ ότι πολλές φορές από πολλούς δημοσιολογούντες και πολιτικά κόμματα και ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο, η συζήτηση δημόσια γίνεται με πάρα πολλά στοιχεία υποκρισίας. Δεν μπορεί να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε με ευθύνη όλων. Κάποιοι δήμαρχοι συνέδραμαν σε αυτό, η πολεοδομία συνέδραμαν σε αυτό και πάρα πολλοί κατά καιρούς συναρμόδιοι υπουργοί έκλειναν τα μάτια», σημείωσε.

Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει ότι ένας συμπολίτης μας θα χάσει την περιουσία του, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο αυτή τη στιγμή, να γκρεμιστεί δηλαδή κάτι.

Για την τακτοποίηση των ακινήτων ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες. Θεωρώ ότι περιπτώσεις όπου αγγίζουν ζητήματα ασφάλειας και υποδομών δεν πρέπει να έχουν μέσα την έννοια της παράτασης. Περιπτώσεις όπου μπορεί να ήταν εκτός κάποιου σχεδίου ή δεν απειλούν τέτοιες συζητήσεις όπως αυτές που κάνουμε, είναι άλλης της τάξεως μεγέθους και το να μπορέσει να δοθεί μια δυνατότητα σε συμπολίτες μας να τακτοποιήσουν την περιουσία τους και αυτό να αποφέρει και έσοδα στο κράτος και ουσιαστικά να υπάρχει και μια συνολική κατάσταση η οποία είναι σωστή, ναι».

Για τη Σύνοδο Κορυφής

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι στην καρδιά και στην ψυχή της Ευρώπης.

«Πριν και πάνω απ’ όλα είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Ένα κυρίαρχο κράτος που στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε στο ζύγι ζητήματα διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι δεδομένο. Από κει και πέρα, δεδομένη είναι και η στρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την οποία ειδικά αυτή η κυβέρνηση θέλει, στην οποία θέλει να επενδύσει και την οποία θέλει να εμβαθύνει» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στο ζήτημα αυτό θεωρώ ότι χθες για άλλη μια φορά είδαμε πόσο σημαντικό είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει και γνώση και θέληση και να προσπαθεί να συνθέσει. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, θα την κάνουμε στη συνέχεια περί επίδοξων πολιτικών κτλ. Εξωτερική πολιτική είναι ίσως το πιο σοβαρό πεδίο το οποίο μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι μια πολύ σοβαρή άσκηση και δεν είναι παιχνίδι».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δύο είναι τα βασικά θέματα που είπε χθες ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, το ένα είναι η Γροιλανδία και το άλλο είναι το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Ως προς τη Γροιλανδία, επισήμανε το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι εν αγνοία και υπό την οποιαδήποτε έννοια παραβίασης του κυρίαρχου κράτους του Βασιλείου της Δανίας, γιατί είναι ευρωπαϊκό έδαφος, έδαφος του Βασιλείου της Δανίας η Γροιλανδία. Τελεία και παύλα», ανέφερε.

«Από κει και πέρα, οι ανησυχίες ευρύτερα των ΗΠΑ για τον Αρκτικό Κύκλο και όλα όσα τέλος πάντων διατυπώνονται, έχουν βάση, αλλά πρέπει να συζητηθούν χωρίς να μπει σε καμία περίπτωση υπό διαπραγμάτευση το διεθνές δίκαιο και η κυριαρχία ενός κυρίαρχου κράτους», συμπλήρωσε. Τόνισε δε, ότι η θέση αυτή, με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δικαιώνεται.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε «ως προς το Συμβούλιο της Ειρήνης, ο μεγάλος προβληματισμός των 13 κρατών που είχαν προσκληθεί μεταξύ Ελλάδας 13 ευρωπαϊκών κρατών είναι η συζήτηση να γίνει μόνο για την ειρήνη στη Γάζα και θεωρώ ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι όρος συμμετοχής των κρατών αυτών, η συζήτηση μόνο για τη Γάζα μπορεί να λύσει αυτή τη δύσκολη άσκηση και να προχωρήσουμε παρακάτω, ούτως ώστε να συμμετέχουν και οι χώρες αυτές σε αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση για τη Γάζα».

Για τα ελληνοτουρκικά

Σχετικά με μια πιθανότητα μεσολάβησης του Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε: «Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε καν ως συζήτηση, ούτε καν ως θεωρία. Είμαστε ακόμα μια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες από εμάς, που με την Τουρκία αντιλαμβανόμαστε ότι μας χωρίζει μόνο μια διαφορά: ο Καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας χωρίς να βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Όταν σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, τότε εμείς θα καταθέσουμε αυτήν τη θέση, η οποία είναι και η διαρκής, διαχρονική, αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση».

Σχετικά με το εάν θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνει «Θα γίνει βεβαίως. Είναι νομίζω πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις. Είναι θέμα ημερών, η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας όπου θα γίνει η επόμενη συνάντηση και το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».