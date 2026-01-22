Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης ολόκληρη η χώρα, με καταιγίδες, χιονοθύελλες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν πλήξει πολλές περιοχές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν με μεγάλη διάρκεια και ένταση, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Ειδικότερα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε όλη την Αττική, κυρίως στο οδικό δίκτυο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι σε όλο το λεκανοπέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στη Γλυφάδα και ένας άνδρας βρήκε επίσης τραγικό θάνατο στο Άστρος Κυνουρίας.

Στην Ανατολική Αττική, επιβάτες πτήσης κατέγραψαν κατά την προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρωί της Πέμπτης. εικόνες από πλημμυρισμένες εκτάσεις και φουσκωμένα ρέματα. Από ψηλά διακρίνονται εκτεταμένες πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς και ρέματα που έχουν φουσκώσει επικίνδυνα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Στην τελευταία εικόνα φαίνονται και οι φερτές ύλες που κατέληξαν στη θάλασσα και άλλαξαν το χρώμα του νερού.

Δείτε την ανάρτηση του Meteo:

Εκατοντάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας και πλημμύρες στο κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Αττική

Ενδεικτικός των προβλημάτων που προκάλεσε η χτεσινή κακοκαιρία στην Αττική είναι και ο αριθμός κλήσεων για παροχή βοήθειας και πλημμύρες, που δέχτηκε και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, τις ώρες που εξελίσσονταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., από τις πρωινές ώρες χτες, 21-1-2026, μέχρι και σήμερα το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής δέχτηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας, από τις οποίες χρειάστηκε να επέμβει σε 11 περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών και την απομάκρυνσή τους από πλημμυρισμένα σπίτια σε Γλυφάδα, Παιανία και Βάρη.

Επίσης το κέντρο δέχτηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα σε οικίες, καθώς είχε πάρει «φωτιά» το Κέντρο της Πυροσβεστικής, η οποία ενημερώθηκε για τα συγκεκριμένα περιστατικά από την αστυνομία.