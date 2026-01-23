Ξεπέρασε τις 4 ώρες η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, στη σκιά των όσων διαδραματίστηκαν στο Νταβός, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανακαθορίζουν τη στάση τους μετά τη στροφή 180 μοιρών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος οπισθοχώρησε στο θέμα των δασμών, με την Ε.Ε. πάντως να διατηρεί την επιφυλακτικότητά της σε σχέση με τις κινήσεις της αμερικανικής διοίκησης για τη Γροιλανδία αλλά και το «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενος στις ευρωατλαντικές σχέσεις κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο συνεννόησης ώστε όλοι να γνωρίζουν τις επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ομονοούν στο ότι πρέπει οι σχέσεις ΗΠΑ-Ε.Ε. να διατηρούνται σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να καταγράφονται συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε εξελίξεις άνευ επιστροφής. Αναφέρθηκε παράλληλα στη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ λέγοντας: «έχουμε κάθε λόγο να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις να είναι πρόσκαιρες και να βρίσκουμε λύση προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων». Αναφερόμενος στην ελληνική διπλωματία και την ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός από τη βελγική πρωτεύουσα εξήγησε ότι στους Αμερικανούς συνομιλητές του επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι: «η όποια ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ».

Υπάρχει πεδίο συνεργασίας

Ειδικά για τη Γροιλανδία είπε: «Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για να αποτρέψουμε τυχόν επιρροή της Κίνας ή της Ρωσίας». Αναφέρθηκε στις κόκκινες γραμμές λέγοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, επαναλαμβάνοντας ότι μόνο η Γροιλανδία και το βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την επόμενη μέρα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δικαιολογημένα οι ΗΠΑ έχουν ανησυχία για την προστασία της Αρκτικής. «Η Αρκτική είναι ένα μείζον ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τρόποι, και μέσα από το ΝΑΤΟ και μέσα από την υφιστάμενη διμερή συμφωνία ΗΠΑ – Δανίας από το 1951, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της προστασίας και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Για την ελληνική πρωτοβουλία

Ειδικά για το «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, η ελληνική πρόταση προς τις 13 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προσκληθεί για συμμετοχή προκειμένου να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί, το θέμα τέθηκε ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών, με τη χώρα μας να λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, και τους ομολόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρίσκουν ενδιαφέρουσα την προσέγγιση, η οποία βρίσκεται υπό νομική διερεύνηση, σε επίπεδο ανάληψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών προκειμένου «το συμβούλιο να επανέλθει στον αρχικό του προγραμματισμό, ο οποίος ήταν εξαρχής η ειρήνευση στη Γάζα και η μεταβατική διοίκηση για να περάσουμε σε μια φάση ανοικοδόμησής της για να μπορέσει να επιλυθεί οριστικά το παλαιστινιακό πρόβλημα».

«Να περάσουμε στην αξία της ισχύος μας»

Στο επίκεντρο και η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης με δαπάνη περισσότερων πόρων στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας, αυτό αφορά και την Ελλάδα και την Ε.Ε» τόνισε ο πρωθυπουργός.