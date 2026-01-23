Ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, όπου είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά το πέρας της συνεδρίασης δήλωσε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό εταίροι και σύμμαχοι.

Ανέφερε στην συνέχεια ότι «πιστεύουμε πως οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να διαχειρίζονται με ευγένεια και σεβασμό».

«Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια στην περιοχή του Αρκτικού. Ειδικά, μέσω της συνεργασίας στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε

Ωστόσο, στη συνέχεια τόνισε ξεκάθαρα ότι η Δανία και η Γροιλανδία «έχουν την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι μόνο αυτές μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν το μέλλον τους.

«Αυτό αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, που είναι απαραίτητες για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα συνολικά», δήλωσε.

Χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς, σημειώνοντας ότι αυτοί θα ήταν «ασύμβατοι» με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

Ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, τα κράτη μέλη, τους πολίτες και τις εταιρείες «ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή εκβιασμού», αν χρειαστεί.

Ο ίδιος στη συνέχεια επισήμανε πως επιθυμεί να υπάρξει «κατασκευαστική» συνεργασία με τις ΗΠΑ σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Ο Κόστα αναφέρθηκε και στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, σημειώνοντας ότι η ΕΕ είχε «σοβαρές αμφιβολίες» για ορισμένα στοιχεία της μορφής του, όσον αφορά το «πεδίο εφαρμογής, τη διακυβέρνηση και τη συμβατότητα με τον Χάρτη του ΟΗΕ».

Ωστόσο, είπε ότι η ΕΕ ήταν «έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ» στην εφαρμογή του συνολικού σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, με το «Συμβουλίου Ειρήνης» να εκτελεί την αποστολή του ως μεταβατική διοίκηση.

Τόνισε ότι η επόμενη σύνοδος των ηγετών της ΕΕ, στις 12 Φεβρουαρίου, θα αφορούσε την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και της ενιαίας αγοράς.

Τι δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πήρε τον λόγο αμέσως μετά.

Ανέφερε ότι οι ηγέτες είχαν «πολύ καλές συζητήσεις», εκφράζοντας «απόλυτη αλληλεγγύη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία», και χαιρέτισε την ενότητα και την αλληλεγγύη με τα έξι κράτη-μέλη που απειλούνταν από τους δασμούς του Τραμπ.

Είπε ότι η ΕΕ είχε εμπλακεί «πολύ ενεργά» με τις ΗΠΑ με «σταθερό, αλλά μη κλιμακωτό τρόπο», και ότι θεωρητικά ήταν έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα αντίμετρα και τα μη δασμολογικά εργαλεία της εάν η απειλή των δασμών του Τραμπ επανεμφανιζόταν.

Αναφερόμενη στην ασφάλεια στην Αρκτική, σημείωσε ότι «ήταν ώρα να ενισχύσουμε» τις επενδύσεις και τις σχέσεις της ΕΕ με τη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προμήθεια εξοπλισμού «έτοιμου για την Αρκτική», συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού παγοθραυστικού.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «καθώς ο χειμώνας είχε σφίξει τη χώρα, η Ρωσία ενίσχυε τις αποκρουστικές επιθέσεις της», και ότι η ΕΕ εξακολουθούσε να περιμένει την απάντηση της Ρωσίας στις πρόσφατες ειρηνευτικές προτάσεις.

Μίλησε επίσηε για τις προοπτικές ενίσχυσης των υφιστάμενων σχέσεων με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων σχεδίων για το μεταπολεμικό μέλλον της.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Ένωσης, ενημερώθηκαν από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε η ίδια η Φρεντέρικσεν. Ο ίδιος αξιωματούχος αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε την Πέμπτη συνομιλία με τον Μαρκ Ρούτε.

Οι ηγέτες της ΕΕ, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, αξιολόγησαν θετικά την άμεση αντίδρασή τους τόσο στο ζήτημα της Γροιλανδίας όσο και στην απειλή επιβολής δασμών σε έξι κράτη-μέλη. Όπως υπογράμμισε, «υπήρξε υψηλός βαθμός ενότητας στην αντίδραση». Αναφερόμενος στα μέσα που διαθέτει η ΕΕ για την περίπτωση επιβολής δασμών, τόνισε ότι «είναι στο τραπέζι, δεν τα έχουμε κλείσει στην ντουλάπα», επισημαίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στο σημείο στο οποίο βρισκόταν η κατάσταση πριν από 24 ώρες και στο σημείο στο οποίο βρίσκεται τώρα.

Επιπλέον, όπως σημείωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, οι ηγέτες εστίασαν στην ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση με τις ΗΠΑ, αναζήτησαν τρόπους αποκλιμάκωσης των εντάσεων και, όπως χαρακτηριστικά είπε, «προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αμερική όσο το δυνατόν περισσότερο», προκειμένου να προωθήσουν μια θετική ατζέντα που δεν θα περιορίζεται μόνο στην αμερικανική ηγεσία.

Δεν θα εκδοθεί κείμενο συμπερασμάτων από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.